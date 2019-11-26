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На торгах 27 ноября рубль вновь заметно ослаб
27.11.2019 13:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN 0,0217 — до 2,0957 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0271 — до 2,3106 рубля.
Российский рубль окреп на BYN 0,0418 — до 3,2804 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября прошли очередные торги валютами. Доллар вырос на BYN 0,0217 - до 2,0957 рубля.
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