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На торгах 27 ноября рубль вновь заметно ослаб

27.11.2019 13:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября прошли очередные торги валютами.

Доллар вырос на BYN 0,0217 — до 2,0957 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0271 — до 2,3106 рубля.

Российский рубль окреп на BYN 0,0418 — до 3,2804 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 ноября прошли очередные торги валютами. Доллар вырос на BYN 0,0217 - до 2,0957 рубля.
 
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