﻿ Изменили перечень хозяйственных обществ, на приобретение акций которых Гомельский облисполком имеет преимущественное право. 21.by
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Изменили перечень хозяйственных обществ, на приобретение акций которых Гомельский облисполком имеет преимущественное право

27.11.2019 — Новости Экономики | Гомельская Правда  
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Источник материала: Гомельская Правда

Обновили перечень ОАО, созданных в процессе преобразования государственных, государственных унитарных, арендных и коллективных (народных) предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию.
Теперь он состоит из 29 акционерных обществ. Перечень пополнили ОАО «Куритичи» и «Комаровичи». В то же время ОАО «Жгунское», «СГЦ «Заречье» и «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» из него исключены, сообщили в комитете госимущества облисполкома.
Акционеры, которые хотят продать акции обществ, включенных в перечни, должны заказным письмом направить в облисполком уведомление о своих намерениях по адресу (адрес: пр. Ленина, 2, 246050, г. Гомель). Оно оформляется в произвольной форме с обязательным указанием количества предлагаемых к продаже акций, цены одной акции, почтового адреса и телефоном продавца акций. По истечении 90 календарных дней с даты регистрации уведомления в облисполкоме акционера проинформируют о принятом решении.Ознакомиться с перечнем можно на сайте комитета "Гомельоблимущество".
 
Теги: Гомель
 
 
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Обновили перечень ОАО, созданных в процессе преобразования государственных, государственных унитарных, арендных и коллективных (народных) предприятий,...
 
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