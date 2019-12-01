Изменили перечень хозяйственных обществ, на приобретение акций которых Гомельский облисполком имеет преимущественное право

Источник материала: Гомельская Правда

Обновили перечень ОАО, созданных в процессе преобразования государственных, государственных унитарных, арендных и коллективных (народных) предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию.





Теперь он состоит из 29 акционерных обществ. Перечень пополнили ОАО «Куритичи» и «Комаровичи». В то же время ОАО «Жгунское», «СГЦ «Заречье» и «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» из него исключены, сообщили в комитете госимущества облисполкома.





Акционеры, которые хотят продать акции обществ, включенных в перечни, должны заказным письмом направить в облисполком уведомление о своих намерениях по адресу (адрес: пр. Ленина, 2, 246050, г. Гомель). Оно оформляется в произвольной форме с обязательным указанием количества предлагаемых к продаже акций, цены одной акции, почтового адреса и телефоном продавца акций. По истечении 90 календарных дней с даты регистрации уведомления в облисполкоме акционера проинформируют о принятом решении.

Ознакомиться с перечнем можно на сайте комитета "Гомельоблимущество".