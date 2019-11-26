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Бюджет на 2020 год принят. Дефицит почти миллиард рублей
27.11.2019 13:45 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Депутаты Палаты представителей приняли сегодня во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.
Председатель постоянной комиссии парламента по бюджету и финансам Людмила Добрынина, представляя законопроект депутатам, отметила, что «сформирован реалистичный бюджет, это результат компромисса экономических, политических и социальных интересов».
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко констатировал, что "мы приняли важнейший для социально-экономического развития документ",
Проект бюджета на 2020 год сформирован исходя из роста ВВП 101,9%, среднегодовой инфляции 105%, ставки рефинансирования - 9,5%, цену на нефть марки URALS - $60 за баррель, переработку импортной нефти из России в объеме 18 млн т.
Доходы бюджета на будущий год сформированы в сумме Br24,4 млрд. В номинальном выражении они прирастут к уровню 2019 года на 0,3%. В документе учитывается рост влияния российского налогового маневра (потери для Беларуси в 2020 году оцениваются в 1,9 млрд рублей).
Расходы предусмотрены в 25,4 млрд рублей.
Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом в Br995,1 млн,
Напомним, что бюджет Беларуси на 2020 год
В проекте бюджета-2020 цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне 2019 года - $127 за 1 тыс. куб.м.
Доходы бюджета
В структуре доходов в 2020 г наибольший удельный вес будет у НДС - 37,7% (или 9,216 млрд бел руб), доходы от внешнеэкономической деятельности планируется в размере 19,6%, акцизы составят 11,6%, налог на прибыль 8,6%.
Неналоговые доходы планируются в размере 13,2% от всех доходов. Доходы государственных целевых бюджетных фондов, включенных в бюджет, оцениваются в сумме 959 млн бел руб,
Расходы бюджета
Расходы на социальную сферу увеличатся не менее чем на 11%.
1. Более трети расходов консолидированного бюджета пойдут на оплату бюджетников. В будущем году на их зарплаты будут направлены дополнительно около 1,8 млрд рублей.
2. Дополнительные средства потребуются для поддержки пенсионных выплат не ниже 40% от средней заработной платы.
В целом в 2020 году в ФСЗН в виде субвенций планируется направить около Br2 млрд.
3. В бюджете предусмотрены средства на продление финансирования семейного капитала (около Br350 млн), на единовременную материальную помощь ветеранам и пострадавшим от войны к 75-летию победы во Второй мировой войне (18 млн рублей, поддержку получат около 22 тысяч человек).
Почти на треть (до Br5,3 млрд) возрастет размер средств, передаваемых в местные бюджеты из республиканского.
Финансирование государственной инвестиционной программы за счет бюджета предполагается сохранить в объемах текущего года. Предлагается более активно задействовать внешние государственные займы.
Господдержка реальному сектору в 2020 г сократится на 10% к показателю 2019 г. Для обеспечения продовольственной безопасности и повышения экспортного потенциала гарантировано финансирование АПК в сумме 642,8 млн бел руб и будут направлены на выполнение государственных функций на селе и оказание прямой поддержки АПК.
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Депутаты Палаты представителей приняли сегодня во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.
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