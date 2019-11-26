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Бюджет на 2020 год принят. Дефицит почти миллиард рублей

27.11.2019 13:45 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Депутаты Палаты представителей приняли сегодня во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.

Председатель постоянной комиссии парламента по бюджету и финансам Людмила Добрынина, представляя законопроект депутатам, отметила, что «сформирован реалистичный бюджет, это результат компромисса экономических, политических и социальных интересов».

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко констатировал, что "мы приняли важнейший для социально-экономического развития документ", сообщает «Интерфакс-Запад».

Проект бюджета на 2020 год сформирован исходя из роста ВВП 101,9%, среднегодовой инфляции 105%, ставки рефинансирования - 9,5%, цену на нефть марки URALS - $60 за баррель, переработку импортной нефти из России в объеме 18 млн т.

Доходы бюджета на будущий год сформированы в сумме Br24,4 млрд. В номинальном выражении они прирастут к уровню 2019 года на 0,3%. В документе учитывается рост влияния российского налогового маневра (потери для Беларуси в 2020 году оцениваются в 1,9 млрд рублей).

Расходы предусмотрены в 25,4 млрд рублей.

Таким образом, бюджет сформирован с дефицитом в Br995,1 млн, сообщает БелТА.

Напомним, что бюджет Беларуси на 2020 год был одобрен на первом чтении в палате представителей 19 ноября.

В проекте бюджета-2020 цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне 2019 года - $127 за 1 тыс. куб.м.

Доходы бюджета

В структуре доходов в 2020 г наибольший удельный вес будет у НДС - 37,7% (или 9,216 млрд бел руб), доходы от внешнеэкономической деятельности планируется в размере 19,6%, акцизы составят 11,6%, налог на прибыль 8,6%.

Неналоговые доходы планируются в размере 13,2% от всех доходов. Доходы государственных целевых бюджетных фондов, включенных в бюджет, оцениваются в сумме 959 млн бел руб, передает «Прайм».

Расходы бюджета

Расходы на социальную сферу увеличатся не менее чем на 11%.

1. Более трети расходов консолидированного бюджета пойдут на оплату бюджетников. В будущем году на их зарплаты будут направлены дополнительно около 1,8 млрд рублей.

2. Дополнительные средства потребуются для поддержки пенсионных выплат не ниже 40% от средней заработной платы.

В целом в 2020 году в ФСЗН в виде субвенций планируется направить около Br2 млрд.

3. В бюджете предусмотрены средства на продление финансирования семейного капитала (около Br350 млн), на единовременную материальную помощь ветеранам и пострадавшим от войны к 75-летию победы во Второй мировой войне (18 млн рублей, поддержку получат около 22 тысяч человек).

Почти на треть (до Br5,3 млрд) возрастет размер средств, передаваемых в местные бюджеты из республиканского.

Финансирование государственной инвестиционной программы за счет бюджета предполагается сохранить в объемах текущего года. Предлагается более активно задействовать внешние государственные займы.

Господдержка реальному сектору в 2020 г сократится на 10% к показателю 2019 г. Для обеспечения продовольственной безопасности и повышения экспортного потенциала гарантировано финансирование АПК в сумме 642,8 млн бел руб и будут направлены на выполнение государственных функций на селе и оказание прямой поддержки АПК.

 
 
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Депутаты Палаты представителей приняли сегодня во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год.
 
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