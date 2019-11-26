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Загородная недвижимость: с приходом холодов активность на рынке начинает снижаться
27.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Количество выставленных на продажу объектов на загородном рынке жилья снизилось на 0,8%. Октябрь стал пятым месяцем, когда отток объектов из базы превышал их приток. Всего за этот период предложение сократилось на 8,2%.
Единственным сегментом, где предложение продолжает расти, являются построенные до 2000 года дома. Их в октябре стало больше на 3,6%. Также общий рост предложения наблюдался на Московском, Логойском и Раковском направлениях.
Сезонность начинает активнее проявлять себя и с точки зрения спроса. В Минском районе количество сделок с объектами загородной недвижимости снизилось на 3%, а в соседних районах – на внушительные 19%. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом рынок остаётся более активным. В зависимости от района спрос сейчас выше на 9-19%.
Ситуация в Минске
В отличие от пригорода в Минске выросло предложение домов, выставленных на продажу (+ 2,8% в октябре). Цены в данном сегменте выросли за месяц на 2%, достигнув отметки в $1065. За последние 12 месяцев средняя цена продажи домов в столице поднялась на 4,4%.
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