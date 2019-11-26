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Кредита МВФ для Беларуси в 2020 году не будет
27.11.2019 15:46 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович.
МВФ ожидает более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ. По скорости этих действий они с официальным Минском расходятся.
«Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», - считает Ермолович.
Политическое решение, и потенциал для реализации комплекса мероприятий, направленных на ускоренный экономический рост, сбалансированный бюджет – есть, все эти решения приняты,
При этом, Беларусь не отказывается от сотрудничества с МВФ и Всемирным банком при формировании программы социально-экономического развития да 2025 года,
Напомним, в конце октября глава Национального банка Беларуси
В мае этого года министр Ермолович говорил о том, что наша страна в перспективе
Между тем, МВФ по-прежнему настаивает на внедрении в Беларуси серьезных структурных реформ. Так, после очередной мисии в коне прошлого года Международный валютный фонд
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Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович.
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