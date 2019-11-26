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Кредита МВФ для Беларуси в 2020 году не будет

27.11.2019 15:46 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович.

МВФ ожидает более быстрые реформы в государственном секторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ. По скорости этих действий они с официальным Минском расходятся.

«Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», - считает Ермолович.

Политическое решение, и потенциал для реализации комплекса мероприятий, направленных на ускоренный экономический рост, сбалансированный бюджет – есть, все эти решения приняты, цитирует министра «Интерфакс-Запад».

При этом, Беларусь не отказывается от сотрудничества с МВФ и Всемирным банком при формировании программы социально-экономического развития да 2025 года, передает БелТА.

Напомним, в конце октября глава Национального банка Беларуси отказался комментировать возможное продолжение сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

В мае этого года министр Ермолович говорил о том, что наша страна в перспективе планирует снова вернуться к сотрудничеству с Международным валютным фондом. Данную информацию он подтвердил и в октябре.

Между тем, МВФ по-прежнему настаивает на внедрении в Беларуси серьезных структурных реформ. Так, после очередной мисии в коне прошлого года Международный валютный фонд рекомендовал белорусским властям активнее проводить реформы для ускорения экономического роста. 21 июля 2017 года Международный валютный фонд приостановил переговоры с белорусской стороной о новом кредите. Причина - в нежелании белорусских властей проводить реформы в секторе ЖКХ и госпредприятий. Белорусские власти сообщили, что переговоры с МВФ на тему реализации новой кредитной программы Беларусь намеревается провести в 2020-2021 годах.

 
 
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Перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году не просматривается, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович.
 
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