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Охрана, неприкосновенность, пенсия. Канопацкая предлагает закон о гарантиях для экс-президента Беларуси

27.11.2019 15:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутат Анна Канопацкая разработала законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» и в ближайшее время внесет его на рассмотрение в Палату представителей.

Анна Канопацкая общается с Александром Лукашенко после ежегодного Послания президента к народу и парламенту, 25 апреля 2018 года. Фото: sb.by

Проект закона Канопацкая опубликовала у себя в Facebook. В комментарии к нему депутат пояснила, зачем он нужен.

— Одним из основных конституционных принципов государственного управления является принцип сменяемости. Это же относится и к выборным должностям. Оставляя за скобками вопрос качества проводимых в Республике Беларусь выборов, полагаю необходимым соблюдать все основополагающие демократические принципы, в том числе в отношении бывших чиновников, депутатов, президентов, обеспечив их на законодательном уровне, — написала Канопацкая.

По мнению депутата, сегодня в белорусском законодательстве в вопросах преемственности и сменяемости власти имеется существенный пробел, который она считает возможным устранить путем принятия данного закона.

Канопацкая предлагает, например, обеспечить экс-президенту Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью и иметь штат помощников. Также депутат предлагает закрепить за экс-президентом одну из резиденций главы государства. Жизнь и здоровье президента Беларуси, прекратившего исполнение своих обязанностей, должны быть застрахованы за счет республиканского бюджета на сумму, равную годовому денежному вознаграждению действующего президента на случай смерти, гибели, причинения увечья. По мнению Канопацкой, бывший президент должен обладать неприкосновенностью, его честь и достоинство должны охраняться законом.

«Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента, а также задержан, арестован подвергнут обыску и допросу, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента», — говорится в проекте закона.

За членам семьи бывшего президента также предлагается закрепить служебный автотранспорт, медицинское обслуживание. После смерти бывшего президента, Канопацкая предлагает выплачивать членам его семьи ежемесячное пособие, равное десятикратному размеру социальной пенсии.

Согласно статье 39 закона «О президенте Республики Беларусь», в случаях истечения срока полномочий, отставки президента, досрочного освобождения президента от должности бывшему президенту устанавливается пенсия в размере, определяемом законодательством, предоставляется государственное жилье в населенном пункте Беларуси, который он сам выберет.

 
 
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Депутат Анна Канопацкая разработала законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» и в...
 
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