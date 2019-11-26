Вслед за цементом. Украина может ввести антидемпинговые пошлины на белорусский металлопрокат

Источник материала: Tut.by

Украина может ввести пошлины на белорусский и молдавский металлопрокат. Вероятность принятия решения в пользу инициатора расследования очень высока — об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в Минэкономразвития Украины.

Антидемпинговое расследование относительно импортируемых в Украину горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей было начато по инициативе компании «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) в июле 2018 года. В обращении АМКР говорилось о демпинге со стороны белорусских и молдавских предприятий-конкурентов, которые могут привести к причинению вреда украинским производителям. Данная товарная группа используется в строительстве, машиностроении, метизной промышленности.

Расследование неоднократно продлевалось; максимальные полтора года, определенные законодательством для такого рода расследований, истекают 1 января 2020 года. Власти готовы ввести пошлины, утверждают украинские СМИ.

Украинский рынок поставок горячекатаных прутков в настоящее время распределен между «АрселорМиттал Кривой Рог» (основной игрок), «Днепровским металлургическим комбинатом» (ДМК), Белорусским металлургическим заводом (БМЗ) и Молдавским металлургическим заводом (ММЗ). Впрочем, по информации UBR , ДМК сейчас простаивает. Поэтому поставки на украинский рынок в настоящее время обеспечивают три предприятия.

По данным Государственного НИИ информатизации и моделирования экономики, «АрселорМиттал Кривой Рог» фактически является монополистом и практически полностью обеспечивает поставки горячекатаных прутков на внутренний рынок Украины, тогда как доля импорта из Беларуси и Молдовы на украинском рынке минимальна, то есть колеблется в районе 5−12%.

Недавно АМКР нарастил производственные мощности на 15%. Поэтому, считают игроки украинского рынка, для «Криворожстали» так важно избавить рынок от конкурентов в лице БМЗ и ММЗ.

Если БМЗ и ММЗ действительно окажутся под санкциями, то пострадают в частности украинские предприятия «Стальканат-Силур», «Днепрометиз», «Нейл», которые являются потребителями продукции белорусского и молдавского заводов. В своих официальных комментариях «Стальканат-Силур» и «Нейл» намекают на недостаточно высокое качество продукции «АрселорМиттал Кривой Рог». Кроме того, некоторые товарные позиции, поставляемые с ММЗ и БМЗ, украинский монополист вообще не производит.

Украинские потребители и импортеры высказывают опасение, что усиление монопольного положения «Криворожстали» приведет к злоупотреблениям (включая искусственное завышение цен в одностороннем порядке, безапелляционное навязывание своих условий покупателям по срокам поставок, условиям оплаты и т.д.), учитывая ряд обстоятельств в прошлом.

Для того, чтобы производители прутков могли конкурировать на рыночных условиях, не испытывая влияния ценовых искажений, необходимо сохранить альтернативные импортные источники поставок на рынок Украины, считают поставщики.

На БМЗ отказались от комментариев.

Стоит отметить, что Украина периодически использует пошлины в отношении белорусский продукции. Свежий пример — цемент. С лета для Беларуси из-за введения антидемпинговых пошлин закрылся украинский цементный рынок.

— С июля мы не поставляем в Украину цемент, переключились на другие рынки, Евросоюза в основном, — констатировал на вчерашнем заседании Совмина министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок.