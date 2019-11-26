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«Си-трейдинг» продолжает строить дом, который чуть не снесли. В новой партии квартир цена на "однушки» выросла на 100 рублей
27.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Монолитный железобетонный каркасный 25-этажный односекционный жилой дом строится по индивидуальному проекту. В нем запроектировано 148 квартир, в том числе 51 — однокомнатная, 72 — двухкомнатные и 25 — трехкомнатных квартир. На первом этаже находятся два встроенных помещения административного назначения с отдельными входами.
Встроенно-пристроенная гараж-стоянка рассчитана на 46 машиномест и располагается в уровне подвала дома.
Согласно проектной декларации гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя предлагаются:
— 5 однокомнатных квартир общей площадью от 38,17 до 41,63 кв.м.
При 100-процентной оплате
— 20 двухкомнатных квартир общей площадью от 56,46 до 61,68 кв.м.
При полной оплате «двушку» можно купить за 2500 руб./кв.м, при поэтапной— за 2600 руб./кв.м;
— 5 трехкомнатных квартир общей площадью от 71,24 до 73,15 кв.м.
Цена квадратного метра при полной оплате составляет 2350 руб., при поэтапной — 2450 руб.
Дом планируется к сдаче в августе 2020 года.
Напомним, что предыдущая декларация по дому
В начале октября были предложены одно- и двухкомнатные квартиры. При 100-процентной оплате однокомнатную можно было купить за 2650 руб./кв.м, при поэтапной оплате — за 2750 руб./кв.м,двухкомнатную при полной оплате— за 2450 руб./кв.м и за 2550 руб./кв.м— при поэтапной оплате.
Фото из архива Realt.by
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«Си-трейдинг» продолжает строить дом, который чуть не снесли. В новой партии квартир цена на "однушки» выросла на 100 рублей
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