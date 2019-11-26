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«Си-трейдинг» продолжает строить дом, который чуть не снесли. В новой партии квартир цена на "однушки» выросла на 100 рублей

27.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Си-трейдинг» продолжает строить дом, который чуть не снесли. В новой партии квартир цена на "однушки» выросла на 100 рублей

Монолитный железобетонный каркасный 25-этажный односекционный жилой дом строится по индивидуальному проекту. В нем запроектировано 148 квартир, в том числе 51 — однокомнатная, 72 — двухкомнатные и 25 — трехкомнатных квартир. На первом этаже находятся два встроенных помещения административного назначения с отдельными входами.

Встроенно-пристроенная гараж-стоянка рассчитана на 46 машиномест и располагается в уровне подвала дома.

Согласно проектной декларации гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя предлагаются:

— 5 однокомнатных квартир общей площадью от 38,17 до 41,63 кв.м.

При 100-процентной оплате купить новую квартиру у застройщика можно за 2750 руб./кв.м, при поэтапной оплате — за 2850 руб./кв.м;

20 двухкомнатных квартир общей площадью от 56,46 до 61,68 кв.м.

При полной оплате «двушку» можно купить за 2500 руб./кв.м, при поэтапной— за 2600 руб./кв.м;

5 трехкомнатных квартир общей площадью от 71,24 до 73,15 кв.м.

Цена квадратного метра при полной оплате составляет 2350 руб., при поэтапной — 2450 руб.

Дом планируется к сдаче в августе 2020 года.


«Си-трейдинг» продолжает строить дом, который чуть не снесли. В новой партии квартир цена на "однушки» выросла на 100 рублей

Напомним, что предыдущая декларация по дому выходила в конце октября этого года. Тогда застройщик предлагал «трешки» за 2320 руб./кв.м (при полной оплате) и за 2420 руб. (в рассрочку).

В начале октября были предложены одно- и двухкомнатные квартиры. При 100-процентной оплате однокомнатную можно было купить за 2650 руб./кв.м, при поэтапной оплате — за 2750 руб./кв.м,двухкомнатную при полной оплате— за 2450 руб./кв.м и за 2550 руб./кв.м— при поэтапной оплате.


«Си-трейдинг» продолжает строить дом, который чуть не снесли. В новой партии квартир цена на "однушки» выросла на 100 рублей
 
 
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ООО «Си-трейдинг» выставило на продажу одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в жилом доме № 35 по генплану (3-й пусковой комплекс), который строится с подземной...
 
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