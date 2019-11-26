Монолитный железобетонный каркасный 25-этажный односекционный жилой дом строится по индивидуальному проекту. В нем запроектировано 148 квартир, в том числе 51 — однокомнатная, 72 — двухкомнатные и 25 — трехкомнатных квартир. На первом этаже находятся два встроенных помещения административного назначения с отдельными входами.

Встроенно-пристроенная гараж-стоянка рассчитана на 46 машиномест и располагается в уровне подвала дома.

Согласно проектной декларации гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя предлагаются:

— 5 однокомнатных квартир общей площадью от 38,17 до 41,63 кв.м.

При 100-процентной оплате купить новую квартиру у застройщика можно за 2750 руб./кв.м, при поэтапной оплате — за 2850 руб./кв.м;

— 20 двухкомнатных квартир общей площадью от 56,46 до 61,68 кв.м.

При полной оплате «двушку» можно купить за 2500 руб./кв.м, при поэтапной— за 2600 руб./кв.м;

— 5 трехкомнатных квартир общей площадью от 71,24 до 73,15 кв.м.

Цена квадратного метра при полной оплате составляет 2350 руб., при поэтапной — 2450 руб.

Дом планируется к сдаче в августе 2020 года.