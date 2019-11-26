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У семьи Бакиева в Минске нашелся девелоперский бизнес
27.11.2019 18:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За строительством премиального многофункционального комплекса с казино и бутиками в Минске может стоять семья беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, пишут
В следующем году возле стадиона «Динамо» в Минске
Строительство ведет иностранное строительное унитарное предприятие «Гермес Констракшн». Инвестдоговор с городскими властями
Согласно выписке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, «Гермес Констракшн» на 100% принадлежит кипрской компании D-Business Solutions Limited, которая через шотландский офшор контролируется 25-летним гражданином Беларуси Русланом Петровым, свидетельствует информация в британском регистре.
На основании ряда фактов naviny.by пришли к выводу, что за Русланом Петровым может скрываться внук бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Руслан Бакиев — сын Марата Бакиева, который был экс-помощником председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. В 2015 году «
Согласно выписке из ЕГР Беларуси, Руслан Маратович Петров является соучредителем «Белхантер-Инвест», которая была зарегистрирована в марте этого года и занимается сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.
Партнером по этому бизнесу у Руслана Петрова является заместитель председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных единоборств, бизнесмен Андрей Шихлин, который построил бизнес-центр Kiroff Center.
Офисы «Гермес Констракшн» и «Белхантер-Инвест» в этом бизнес-центре находятся рядом. Там же располагается компания Андрея Шихлина «Парагис». Недавно она
TUT.BY направил вопросы представителю компании «Парагис». В «Белхантер-Инвест» получить комментарий не удалось.
Урицкий и Бакаев
Корректировка фамилий бывшим руководством Кыргызстана уже никого не удивляет.
Белорусскую биотехнологическую корпорацию (БНБК) возглавляет Даниил Урицкий — но выглядит он как бывший кыргызский премьер и соратник Бакиева Данияр Усенов. Бывший политик смену фамилии не признавал. Однако МИД Кыргызстана осудил «участие бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь». Генпрокуратура Кыргызстана сообщила, что настойчиво
Через шотландские компании Altastar LP и Maxforse LP племянник экс-президента Кыргызстана Асылбек Салиев
Перемена фамилий, но не лиц была замечена не только у Урицкого, но и у сына Курманбека Бакиева Максима. Весной 2019 года в инстаграме спорт-клуба в графстве Суррей, Великобритания, появилось фото некоего Макса Бакаева. Мужчину поздравляли с победой в чемпионате и он выглядел так же, как и Максим Бакиев, у которого в Суррее есть большое поместье, пишет
Напомним, Курманбек Бакиев был свергнут в ходе
По приглашению президента Александра Лукашенко Бакиев проживает в Беларуси. Он
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Перемена фамилий, но не лиц была замечена не только у Урицкого, но и у сына Курманбека Бакиева Максима.
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