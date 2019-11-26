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У семьи Бакиева в Минске нашелся девелоперский бизнес

27.11.2019 18:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За строительством премиального многофункционального комплекса с казино и бутиками в Минске может стоять семья беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, пишут naviny.by.


Фото: Павел Садовский, Realt.by

В следующем году возле стадиона «Динамо» в Минске планируют открыть многофункциональный комплекс Centropol. В разновысотном здании на пересечении улиц Свердлова и Ульяновской разместятся казино, медицинский, детский и развлекательные центры, бутики, бары и рестораны, летнее кафе.

Строительство ведет иностранное строительное унитарное предприятие «Гермес Констракшн». Инвестдоговор с городскими властями был заключен еще в 2011 году. Но долгое время особо движения не было. Лишь недавно стройка обрела конечные очертания.

Согласно выписке из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, «Гермес Констракшн» на 100% принадлежит кипрской компании D-Business Solutions Limited, которая через шотландский офшор контролируется 25-летним гражданином Беларуси Русланом Петровым, свидетельствует информация в британском регистре.


Фото: facebook.com/ruslan.piatrou

На основании ряда фактов naviny.by пришли к выводу, что за Русланом Петровым может скрываться внук бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Руслан Бакиев — сын Марата Бакиева, который был экс-помощником председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. В 2015 году «Радио Свобода» нашла в деревне Раубичи под Минском апартаменты разыскиваемого Интерполом старшего сына Бакиева.

Согласно выписке из ЕГР Беларуси, Руслан Маратович Петров является соучредителем «Белхантер-Инвест», которая была зарегистрирована в марте этого года и занимается сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

Партнером по этому бизнесу у Руслана Петрова является заместитель председателя Белорусской федерации панкратиона и смешанных единоборств, бизнесмен Андрей Шихлин, который построил бизнес-центр Kiroff Center.

Офисы «Гермес Констракшн» и «Белхантер-Инвест» в этом бизнес-центре находятся рядом. Там же располагается компания Андрея Шихлина «Парагис». Недавно она выкупила торговый центр Arena City, который раньше принадлежал компании бизнесмена Юрия Чижа.

TUT.BY направил вопросы представителю компании «Парагис». В «Белхантер-Инвест» получить комментарий не удалось.

Урицкий и Бакаев

Корректировка фамилий бывшим руководством Кыргызстана уже никого не удивляет.

Белорусскую биотехнологическую корпорацию (БНБК) возглавляет Даниил Урицкий — но выглядит он как бывший кыргызский премьер и соратник Бакиева Данияр Усенов. Бывший политик смену фамилии не признавал. Однако МИД Кыргызстана осудил «участие бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь». Генпрокуратура Кыргызстана сообщила, что настойчиво добивается от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны, осужденного на пожизненный срок. Минск отказал Бишкеку в выдаче Усенова, усмотрев в преследовании политику.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Через шотландские компании Altastar LP и Maxforse LP племянник экс-президента Кыргызстана Асылбек Салиев контролирует 22,5% в БНБК.

Перемена фамилий, но не лиц была замечена не только у Урицкого, но и у сына Курманбека Бакиева Максима. Весной 2019 года в инстаграме спорт-клуба в графстве Суррей, Великобритания, появилось фото некоего Макса Бакаева. Мужчину поздравляли с победой в чемпионате и он выглядел так же, как и Максим Бакиев, у которого в Суррее есть большое поместье, пишет kloop.kg.

Спикер парламента Кыргызстана: Нахождение Бакиева в Беларуси тормозит развитие наших отношений

Напомним, Курманбек Бакиев был свергнут в ходе революции в Кыргызстане в апреле 2010 года. В результате столкновений протестующих и охраны Дома правительства, по официальным данным, жертвами стали 82 человека, более 300 пострадали. После столкновений власть в стране перешла к оппозиции, а Бакиев и его близкие родственники бежали из Кыргызстана.

По приглашению президента Александра Лукашенко Бакиев проживает в Беларуси. Он построил дом в Лебяжьем, получил белорусский паспорт и даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов. На родине экс-президента Кыргызстана и его родственников заочно осудили на длительные сроки.

 
Теги: Минск
 
 
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Перемена фамилий, но не лиц была замечена не только у Урицкого, но и у сына Курманбека Бакиева Максима.
 
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