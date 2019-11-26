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Газпром закачал газ в белорусские хранилища. Его стоимость на 2020 год определят Лукашенко и Путин
27.11.2019 19:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве состоялась рабочая встреча главы Газпрома Алексея Миллера и посла Беларуси в России Владимира Семашко. Подробности переговоров не сообщаются. Известно, что главный вопрос — цена на газ для Беларуси в 2020 году — до сих пор не решен.
В сообщении российской газовой монополии
Газпром уже подготовил газотранспортную систему Беларуси к эксплуатации в осенне-зимнем сезоне. В белорусских подземных хранилищах газа создан необходимый оперативный резерв газа, говорится в сообщении. Другие подробности переговоров не приводятся.
Между Газпромом и Газпром трансгаз Беларусь действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны до конца 2019 года.
В настоящее время Минск и Москва определяют механизм формирования цены на газ для Беларуси с 1 января 2020 года. Ранее власти Беларуси заявляли, что считают справедливой цену на газ, которая установлена для субъектов хозяйствования Смоленской области РФ. А это около 70 долларов за 1 тысячу кубометров. Но пока особой надежды на такое развитие событий нет.
Правительство Беларуси заложило цену на российский газ в бюджете 2020 года на уровне текущего года — 127 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщил в среду министр финансов Максим Ермолович.
Заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский пояснил, что российская сторона пока не готова пересматривать условия, которые сформированы для Газпрома. Поэтому нельзя исключать даже роста цен на газ для Беларуси.
Замминистра также рассказал, что дорожная карта по интеграции двух стран в сфере электроэнергетики может быть согласована на межправительственном уровне, но дорожная карта по сотрудничеству в газовой сфере, скорее всего, будет вынесена на рассмотрение президентов Александра Лукашенко и Владимира Путинав начале декабря. Им и предстоит согласовать цену на газ.
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В Москве состоялась рабочая встреча главы Газпрома Алексея Миллера и посла Беларуси в России Владимира Семашко. Подробности переговоров не сообщаются. Известно,...
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