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Депутат Анисим: Гарантыі для Лукашэнкі ў выпадку мірнай перадачы ўлады павінны быць

27.11.2019 21:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При мирной передаче власти гарантии для Александра Лукашенко должны быть. Так депутат Елена Анисим прокомментировала законодательную инициативу Анны Канопацкой.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анисим считает, что при смене президента в Беларуси в первую очередь необходимо сохранить мир и стабильность в стране. Насколько этому поспособствует закон о неприкосновенности экс-президента сказать однозначно нельзя.

— Шкада, што гэты законапраект не распрацоўваўся нейкай палітычнай групай, а прапаноўваецца адной асобай. Усё ж такі да дзеянняў Аляксандра Лукашэнкі стаўленне неадназначнае. Канешне, я згодна з тым, што гарантыі для яго ў выпадку мірнай перадачы ўлады павінны быць. Тут я на 100 адсоткаў «за». Але наконт расследавання розных спраў я не магу сказаць, што я адназначна за тое, каб захоўваўся суверэнітэт. Калі ёсць доказы, факты і сведкі нейкіх злачынстваў, то іх нельга проста так пакідаць. Можа, трэба накласці нейкі мараторый, скажам, на пяць гадоў, каб адбылася палітычная перазагрузка грамадства і Беларусі, але праз пяць гадоў такі імунітэт павінны быць зняты адназначна, — считает Елена Анисим.

Напомним, депутат Анна Канопацкая разработала законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». В нем она предлагает обеспечить экс-президенту Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью и иметь штат помощников. По законопроекту бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента.

 
 
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Депутат Канопацкая разработала законопроект, в котором предлагает обеспечить экс-президенту Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от...
 
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