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«Я услышал этот сигнал». Науседа рассказал Зеленскому о «культуре строительства» на БелАЭС
27.11.2019 20:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал Зеленскому об опасениях по поводу строящейся в Островце БелАЭС. Украинский президент в ответ пообещал обсудить вопрос с министром энергетики Украины.
«Культура строительства на этой станции ну совершенно неудовлетворительная, это мягко говоря», —
Зеленский обещал обсудить этот вопрос с министром энергетики Украины. «Я сказал, что услышал этот сигнал. Я сказал, что я обязательно сяду с министром энергетики (…) и мы обсудим этот вопрос, — рассказал журналистам подробности разговора Зеленский. — Все, что для вас важно и что касается вопросов безопасности, важно и для украинцев».
Украинский президент добавил, что белорусская электроэнергия — один из способов борьбы с энергетическими монополистами в самой Украине.
Ранее, напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей
Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС. В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.
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Зеленский обещал обсудить этот вопрос с министром энергетики Украины.
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