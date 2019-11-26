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«Я услышал этот сигнал». Науседа рассказал Зеленскому о «культуре строительства» на БелАЭС

27.11.2019 20:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал Зеленскому об опасениях по поводу строящейся в Островце БелАЭС. Украинский президент в ответ пообещал обсудить вопрос с министром энергетики Украины.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Культура строительства на этой станции ну совершенно неудовлетворительная, это мягко говоря», — цитирует президента Литвы Delfi. По словам Науседы, провести в жизнь требования безопасности на БелАЭС до ввода ее в эксплуатацию призывает не только Литва, но и весь Евросоюз. Науседа также добавил, что не стремился убедить Украину не покупать белорусскую электроэнергию, но рассказал о позиции Литвы.

Зеленский обещал обсудить этот вопрос с министром энергетики Украины. «Я сказал, что услышал этот сигнал. Я сказал, что я обязательно сяду с министром энергетики (…) и мы обсудим этот вопрос, — рассказал журналистам подробности разговора Зеленский. — Все, что для вас важно и что касается вопросов безопасности, важно и для украинцев».

Украинский президент добавил, что белорусская электроэнергия — один из способов борьбы с энергетическими монополистами в самой Украине.

Ранее, напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Литва выступает категорически против БелАЭС, строящейся в Островце в 50 км от Вильнюса. Литва называет строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявили, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию с БелАЭС. В Беларуси отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

 
Теги: Минск
 
 
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Зеленский обещал обсудить этот вопрос с министром энергетики Украины.
 
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