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«Мы сносим частный сектор, чтобы загрузить метрополитен». Как чиновники на общественном обсуждении объяснили снос усадеб вдоль улицы Кижеватова
27.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С аншлагом, машиной скорой помощи и нарядом милиции сегодня прошло общественное обсуждение корректировки проекта детального планирования территории, ограниченной улицами Брестской, Кижеватова и поймой реки Лошица. Зал, который администрация Октябрьского района выбрала для проведения обсуждения, смог вместить только одну четвертую всех желающих посмотреть на презентацию ПДП. Еще часть призвала бойкотировать заседание и ушла. Однако администрация решила, что общественное обсуждение переносить не целесообразно. Из-за чего такой ажиотаж?
Что планируют изменить в Курсовщине?
Согласно
Существующие территории района площадью 94,1 га предложено использовать более эффективно. При этом определены кварталы и участки, которые могут быть использованы под многоквартирную застройку и общественные объекты, а также территории сохранения усадебных домов.
В первую очередь, проектный жилой фонд территории увеличится и составит 256,6 тыс. кв.м. Население вырастет вдвое и составит 9,4 тысячи человек, при этом численность работающих увеличится до 1,22 тысячи человек. Это станет возможно, т.к. будет увеличен производственный фонд территории до 69,4 тыс. кв.м общ. пл. Общественный фонд территории предположительно составит 59,7 тысяч кв.м общ.пл.
Планируется, что на трех участках появятся коттеджи и таунахусы. Для этого будут использованы свободные от застройки и неэффективно используемые территории, которые сейчас отданы преимущественно для огородничества. Реализация участков будет осуществляться через аукцион. Объем усадебного фонда увеличится с 63,9 тыс. кв.м общ. пл. до 80,2 тыс. кв.м общ. пл. на перспективу.
Также планируется расширение магистральной улицы Лейтенанта Кижеватова и новое жилищное строительство вдоль основных магистралей. Запроектированы детский сад и школа.
При этом предусмотрен снос 62 усадебных домов. По мнению городских властей, здесь представлена «преимущественно неупорядоченная планировочная структура, с узкими, расползающимися и проблемными для застройки земельными участками, расположенными в зоне формирования городского планировочного каркаса». Но частично усадебная застройка компенсируется за счет 35 участков, определенных под новое усадебное строительство.
Будут снесены 15 малоэтажных многоквартирных домов (133 квартиры). В качестве обоснования указано, что они морально устарели, расположены вдоль городской магистрали, в зоне тяготения метрополитена и строительства нового жилого микрорайона «Минск-Мир». Они будут компенсированы посредством строительства нового жилищного фонда объемом около 131,7 тыс. кв.м.
Местные жители объявляют бойкот
Начало общественного обсуждения было запланировано на 17.00. В 16.30 под дверями зала, где должно было состояться мероприятие, можно было насчитать полторы сотни человек. Змейка из желающих послушать материалы презентации протянулась от конца коридора на втором этаже почти до самого входа в здание.
В середине очереди стоят 5 мужчин и эмоционально обсуждают, кто какие вопросы будет задавать администрации.
- А потому что вообще не понятно, что там за схему они у себя на сайте разместили. Дорогу строят, а откуда и куда она идет, и почему ее решили проложить по болоту? Там в этой низине что-то собирались раньше строить, но ничего не вышло. Сейчас опять засыплют все, и вновь не выйдет, - делится местный житель. - Да и переносят эту дорогу туда-сюда. В прошлом ПДП дорога должна была идти чуть ниже, а значит, и дома собирались сносить совершенно другие. Люди уже смирились, а тут специалисты ее переносят выше, и получается, что участки, которые планировали снести, оставят, а уже под снос совершенно другие дома пустят. И вообще не понятно, кого уберут, а кто еще поживет?
- А если снесут наши дома, то куда нас отселят? В Сокол? Я туда согласен ехать, если вся администрация соберет чемоданы и поедет туда со мной жить и работать! – перебивает его единомышленник. – Говорят, что снести частные дома нужно потому, что строительство «Минск-Мир» к ним подобралось. Так дайте нам тогда квартиры в этом «Минск-Мире»! Так нет же, это ведь иностранный застройщик, не имеют права. Отправят к черту на кулички.
В 17.00 в зал смогла поместиться лишь малая часть людей, которые пришли на обсуждение. Еще три четверти остаются в коридоре, холле и на лестнице. Плотность людей на квадратный метр сопоставима с плотностью в маршрутке в час пик. Кто-то висит на дверях, кто-то разместился на трибуне, кто-то пытается залезть на подоконник. В этой суматохе к президиуму пытается пройти заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома. Завидев чиновника, зал начинает гудеть.
- Уважаемая администрация, объявите об отмене обсуждения и переносе его на другую дату! Вы видите, что происходит? Посмотрите, сколько людей еще стоят в коридоре? Вы не могли выбрать зал побольше? – летят из толпы крики.
Павел Тома объясняет, что не ожидали такого количества людей на обсуждении проекта. Пытается всячески успокоить людей, но это не так просто сделать с заведенной толпой.
- Раз не ожидали, то объявите в микрофон о переносе обсуждения! Вы посмотрите в коридор? Вы желаете, чтобы здесь вторая Немига произошла? Людям плохо становится! Объявите о переносе и выберите помещение побольше! У вас напротив ДК Железнодорожников, актовый зал первой школы. Что это за издевательство над людьми? – продолжает возмущаться общественность.
- Мы запланировали на сегодня общественное обсуждение, значит, его проведем. Мы можем разделиться на несколько частей. Одна часть посмотрела презентацию, поменялась местами с теми, кто в коридоре. Либо те, кто не смог войти, придут завтра, - находит выход замглавы администрации.
Местным жителям приходится не по вкусу, что их планируют разделить на части, и активисты призывают бойкотировать общественное обсуждение и покинуть зал. Часть людей поддерживают идею и пытаются выйти из помещения. Однако это не так просто сделать, когда из коридора пытается втиснуться другой поток, у которого есть вопросы к администрации. В итоге замены людей в толпе мало кто заметил.
"Усадьбы планируют снести, потому что в вашем районе появилось метро"
Кое-как Павлу Томе удалось успокоить собравшихся, и свое выступление он решил начать с демонстрации презентационного ролика изменений в ПДП. Правда, возникла небольшая проблема – системный администратор не смог из-за толпы попасть в зал и остался в коридоре. Хорошо, что рядом с компьютером нашлись люди, которые разбираются в PowerPoint. Впрочем, презентацию мало кто слушал, так как зал активно обсуждал вопрос: нормально ли проводить обсуждение, когда основная масса стоит на коридоре.
Объяснить причину внесения изменений в ПДП взялась главный архитектор проекта Зоя Заборовская:
- Мне приходится заниматься этой территорией с 2003 года. Вы сами понимаете, что жизнь идет и вносит свои изменения. Детальный план должен увязывать изменения, которые происходят за это время. «Минск-Мир» подступил уже прямо к вам, улица Брестская вышла на территорию аэропорта. Эти изменения тоже уже 10 раз менялись, и вот их нужно увязать в ПДП. Мы же не решаем вопросы, чтобы просто вас снести. Мы решаем вопросы социального, транспортного обслуживания, инженерной инфраструктуры….
- Вода! – доносится из зала. – Можно конкретику? Почему меняете ПДП? И сколько можно вносить в него изменения?
- Ну, жизнь идет, и вы тоже меняетесь. Вносите в себя изменения. Вот и проект детального планирования изменяется, и генплан города, - добавляет главный архитектор.
Согласно новому ПДП в районе планируют, помимо многоквартирной застройки, возвести детский сад и школу. Пополнение жилого фонда решено разбросать на обслуживание в ближайшие поликлиники, а не создавать новую. Это вызвало особое негодование местных жителей.
- Вы были в нашей 13-й детской поликлинике? У нас нет ни одного лора, гинеколога, ортопеда… Дальше продолжать? Мы возим детей в другие районы! И вы отправляете в эту поликлинику обслуживаться людей, которые будут проживать в этих многоэтажках новых? Да там на частный сектор врачей не хватает, - возмущается женщина из зала.
Чиновники отвечают, что все «по расчетам». По поводу того, что в школу и садик тоже не попасть и новые не решат потребность, ответ стандартный – «все по нормативам».
- Хочу сказать по поводу запланированного сноса усадеб вдоль Кижеватова со стороны «Минск-Мира». «Минск-Мир» пришел в этот район и привел за собой метрополитен, а метро нужно нагружать. Раз в него вкладывают такие деньги, значит, его нужно нагружать людьми, чтобы они на нем ездили. Метрополитен должен работать и окупаться, - продолжает доклад Зоя Заборовская. – Поэтому решено было снести частный сектор, чтобы построить там многоквартирные дома и загрузить метрополитен.
Большинство вопросов из зала касались тех или иных домов, планируют их сносить или нет. Так как четкого понимания границ застройки, которая уйдет под бульдозер, нет. К сожалению, власти не смогли точно назвать адреса домов, которые попадают под первую, вторую и третью очередь сноса. Но успокоили, что первая очередь попадет под снос примерно через 5 лет.
- Так что можете заниматься ремонтами, расширять свои жилища и прочее. Это ваше законное право. 5 лет еще там жить точно будете. А предупредить мы вас обязаны о сносе за 2 года, - добавил Павел Тома.
Итоги обсуждения
Сегодня администрации района не удалось ответить на все вопросы местных жителей. Повторная встреча запланирована на завтра в актовом зале первой школы предварительно в 18.00 (точное время администрация подтвердит завтра). У людей также не добавилось понимания, что и как будет с их районом. Какие дома попадут под снос, а какие нет. Куда люди уедут жить после этого и есть ли вообще выбор? Вот моменты, которые прояснились точно:
1) Черниговское кладбище сносить не будут. Из разряда действующих его переведут в закрытое, что позволит строить дома в стометровой зоне вокруг кладбища и что нельзя было делать, пока оно числилось действующим.
2) Все дороги в частном секторе будут расширять и прокладывать вдоль них тротуары.
3) В районе появится одна школа (960 мест) и один детский сад (350 мест), культурно-досуговый центр, многофункциональный комплекс, другие объекты, но не поликлиника.
4) Двухэтажные дома вдоль Кижеватова точно снесут.
5) Точное количество и какие именно усадебные дома будут сносить, пока неизвестно.
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«Мы сносим частный сектор, чтобы загрузить метрополитен». Как чиновники на общественном обсуждении объяснили снос усадеб вдоль улицы Кижеватова
С аншлагом, машиной скорой помощи и нарядом милиции сегодня прошло общественное обсуждение корректировки проекта детального планирования территории,...
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