«Мы сносим частный сектор, чтобы загрузить метрополитен». Как чиновники на общественном обсуждении объяснили снос усадеб вдоль улицы Кижеватова

В середине очереди стоят 5 мужчин и эмоционально обсуждают, кто какие вопросы будет задавать администрации.

- А потому что вообще не понятно, что там за схему они у себя на сайте разместили. Дорогу строят, а откуда и куда она идет, и почему ее решили проложить по болоту? Там в этой низине что-то собирались раньше строить, но ничего не вышло. Сейчас опять засыплют все, и вновь не выйдет, - делится местный житель. - Да и переносят эту дорогу туда-сюда. В прошлом ПДП дорога должна была идти чуть ниже, а значит, и дома собирались сносить совершенно другие. Люди уже смирились, а тут специалисты ее переносят выше, и получается, что участки, которые планировали снести, оставят, а уже под снос совершенно другие дома пустят. И вообще не понятно, кого уберут, а кто еще поживет?

- А если снесут наши дома, то куда нас отселят? В Сокол? Я туда согласен ехать, если вся администрация соберет чемоданы и поедет туда со мной жить и работать! – перебивает его единомышленник. – Говорят, что снести частные дома нужно потому, что строительство «Минск-Мир» к ним подобралось. Так дайте нам тогда квартиры в этом «Минск-Мире»! Так нет же, это ведь иностранный застройщик, не имеют права. Отправят к черту на кулички.