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5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны

28.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны
Фото сделано автором совместно со студией дизайна интерьера "Ателит"

Каждый человек, который делал ремонт в кухне хотя бы раз, знает, насколько сложно воплотить свою мечту в жизнь. Как правильно выбрать и разместить в кухне холодильник, варочную поверхность и духовой шкаф, кофемашину, микроволновку, посудомоечную машину, вытяжку, мойку и смеситель, а в ванной — стиральную и сушильную машину? Количество предложений на рынке от разных производителей и поставщиков огромное. Если вы не разбираетесь в технике и ограничены во времени, скорее всего, вы обратитесь за услугами к консультантам.

Сегодня секретами выбора крупногабаритной встраиваемой  бытовой техники делится с нами хозяйка фирмы по подбору и продаже техники для дома «под ключ» Ольга Стасевич.

5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны

В свое время Ольга работала консультантом в оптовых и розничных компаниях по продаже бытовой техники. Получив все необходимые знания и накопив опыт, в 2017 году она открыла свое дело. Сегодня Ольга помогает заказчикам не только правильно выбрать крупногабаритную встраиваемую и отдельно стоящую бытовую технику для дома, но и в партнерстве с дизайнерами мебели и интерьеров, архитекторами, проектировщиками, технологами производителей и поставщиков мебели и техники оказывает полный спектр услуг по обустройству жизненного пространства.

5 основных ошибок при выборе и комплектации встраиваемой бытовой техники от Ольги Стасевич:

Ошибка 1. При выборе техники недооценивать ее сервисное обслуживание

Выбирая бытовую технику, надо не забывать о том, что на белорусском рынке нередко встречаются неофициально завезенные товары.

В отличие от неофициально завезенной, официально поставляемая техника проходит таможенный контроль на границе, сертифицируется и с 9-значным номером вносится в общую базу (реестр) товаров.

Покупая такую технику, которую, как правило, продают в оффлайн-магазинах известных торговых сетей, ценящих свое имя и заботящихся о репутации компаний, вы не будете иметь проблем с ее дальнейшим обслуживанием во время гарантийного срока и после его истечения.

Например, вы купили варочную поверхность у официального поставщика. Если через два года у нее обнаружился дефект, а компания, поставлявшая технику, закрылась, вы обращаетесь в сервисный центр, где вас попросят предоставить в первую очередь не гарантийный талон, а 9-значный товарный номер, указанный на самой варочной поверхности. По этому номеру специалисты сервисного центра уточнят, сертифицированный вы купили товар либо нет. Если товар сертифицирован, к вам на дом выедет специалист и исправит дефект. В гарантийный срок – бесплатно, по истечении этого срока за деньги, — рассказывает Ольга.

Неофициально завезенный товар тоже будет иметь 9-значный номер, но он не будет занесен в реестр данных. Однако любой человек, приобретший несертифицированный товар, тоже может обратиться в авторизованный официальный сервисный центр и отремонтировать его или исправить дефект за свои деньги.

Но в Беларуси есть один бренд техники, который является монополистом на рынке и откажется обслуживать технику даже за ваши деньги, — уточняет консультант.— Поэтому я советую приобретать товары только у официально работающих поставщиков.

5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны

Ошибка 2. Выбирать товар, ориентируясь только на цену

Для большинства людей при выборе техники цена, безусловно, является определяющим фактором. Поэтому все продавцы хотят именно ей (ценой) привлечь к своему товару большее внимание покупателей.

Однако есть товарные позиции, которые у официальных поставщиков будут стоить дороже и по которым на рынке идет серьезный демпинг.

У продавцов, торгующих официально привезенным товаром, вам предлагаются определенные модели техники несколько дороже, чем, к примеру, эти же модели, неофициально завезенные. Вы покупаете весь комплект бытовой техники и, заплатив, условно, на 100 долларов дороже, получаете два или три года гарантии и бесплатного обслуживания. Оно того стоит! Такие случаи были у моих заказчиков. Представители сервисного центра приезжали к ним домой и исправляли нюансы в работе посудомоечных машин, меняли товар на новый, если были видимые дефекты,  — дополняет Ольга. — Лично я выбирала бы технику у официальных поставщиков. Это гарант того, что в будущем вы будете избавлены от ненужных хлопот. 

5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны

Ошибка 3. При выборе техники не учитывать образ жизни человека

Я заметила, что сегодня покупатель подходит к любому выбору вещей очень осознанно. Заказчик хочет получить функционал, который будет использоваться «по полной». Не каждый готов платить за дополнительные «фишки» производителей и статусный бренд, — говорит Ольга.

Например, заказчик отдал дань моде и выбрал кухню со встраиваемым холодильником, и дизайнер мебели его в этом поддержал. При этом клиент не знал, что глубина шкафа для холодильника составляет 60 см. Если к ней приплюсовать место для обустройства вентиляции и самой стенки бытовой техники, то по ширине и глубине холодильник будет не более 54 см, то есть очень маленький.

Если в квартире живут один или два человека и при этом мало готовят, то, возможно, размера такого холодильника им будет достаточно. Но если в семье 4 человека и больше и им приходится много готовить и замораживать продуктов, такой холодильник им явно не подойдет. Если вы все-таки давно мечтали о «встроенке», тогда вам нужно оборудовать холодильник без морозильника. Последний, если позволяет место, можно встроить, например, под столешницу или вообще вынести его из кухни, — дополняет консультант.

5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны

Ошибка 4. Выбирать технику самостоятельно, опираясь лишь на отзывы в интернете

Прежде чем выбрать технику, многие покупатели читают отзывы пользователей о ней в интернете. Однако, как считает Ольга, нельзя полностью доверяться чужому мнению. Во-первых, оно может быть ошибочным и некомпетентным. А во-вторых, некоторые продавцы для продвижения своего товара пишут отзывы сами или просят пользователей написать положительное мнение.

Лично я при выборе и покупке техники всегда советую заказчикам высказывать свои пожелания и самостоятельно вникать в этот сложный процесс. Но есть и такие клиенты, которые вроде бы полностью полагаются на мое предложение, но у них все равно остаются какие-то сомнения и страх, — говорит Ольга.

Людям, которые самостоятельно выбирают технику, консультант рекомендует советоваться с продавцами известных сетей магазинов. Большинство специалистов постоянно проходят обучение и повышают свою квалификацию на различных курсах, устраиваемых производителями товаров, где их знакомят с новинками, новыми ее функциями и характеристиками.

Когда человек самостоятельно выбирает товар, то зачастую не разбирается во многих его функциях и их предназначении. Прочитав в интернете характеристики, он может преувеличить их.

Например, сейчас в моду вошли духовые шкафы с паром. Но человеку невдомек, что есть разные виды пара и его комбинации с жаром. Самый дешевый и доступный достигается при нажатии нужной кнопки только в самом начале приготовления еды. По сути, это дополнительная функция, которая увеличивает цену духовки, но не способствует приготовлению вкусной и здоровой пищи. Эту функцию можно легко заменить, если в противень налить немного воды, она закипит, образовывая пар, — рассказывает консультант.

Другое дело прибор с пароконвектоматом — электрический духовой шкаф с генерацией пара в одном устройстве. При использовании различных режимов обработки паром это универсальное оборудование позволяет получить несколько видов тепловой обработки мясных, рыбных и овощных блюд. Такая духовка будет стоить, естественно, дороже.

Чтобы не ошибиться при выборе вытяжки, надо учитывать производительность не только ее самой, но и мотора. Эту информацию можно узнать на официальном сайте бренда. Как правило, производительность мотора выше, чем производительность самой вытяжки.

Если кухня совмещена с гостиной либо между ней и коридором нет дверей, то при выборе вытяжки нужно учитывать не только площадь кухни, но и совмещенного с ней помещения.

5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны

Ошибка 5. При выборе стирально-сушильной машины не учитывать размеры техники и ванны

В настоящее время растет спрос на стиральные и сушильные машины. Однако при их установке в ванной часто допускаются ошибки даже при работе заказчика с дизайнером, рассказывает Ольга. Это происходит потому, что при проектировании и создании визуализации ванной комнаты не учитываются ее чистовые размеры. На практике получается, что часто стиральная и сушильная машины не вмещаются на спроектированное место.

На рынке продаются стиральные машины глубиной 45 см и 50 см. Но, к сожалению, сушильных машин таких размеров нет. Самые узкие из них имеют 55 см, причем только у одного бренда.

5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны

Для того чтобы без проблем оборудовать стиральную и сушильную машины, глубина свободного пространства должна быть примерно 66 см. У известных брендов сушильные машины имеют глубину 58-63 см по крышке прибора. Плюс к этому надо добавить размеры управляющих элементов — люка, кольца управления, которые еще потребуют как минимум 3 см свободного пространства.

Стиральная и сушильная машины не вмещаются в ванной еще и потому, что часто дизайнер и заказчик ориентируются на черновые замеры. После отделки ванной с учетом облицовочной плитки, отделочного материала, плинтуса, наличника на дверях ее размеры уменьшаются на несколько сантиметров.

Консультант советует, что замеры надо делать в разных местах стены (снизу, вверху), поскольку иногда есть погрешности из-за неровности стен. Кроме того, после установки дверей и наличников проем сужается, например, до 58 см, и внести стиральную машину в ванную невозможно. Этот нюанс тоже надо учитывать: либо дверь устанавливать после оборудования машины, либо выбирать стиральную машину более узкую, либо снимать крышку со стиральной машины.

Итак, если вы купили новую квартиру и вам надо обустроить кухню, то наш консультант советуют сначала выбрать бытовую технику, замерить ее и затем строго по измерениям заказывать кухню, чтобы потом не получить неприятных сюрпризов.

Фото предоставлены героем статьи.

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Теги: Минск
 
 
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Кухня — одно из помещений в квартире, которое должно быть максимально удобным, эргономичным и функциональным. Ведь именно здесь чаще всего собираются за одним...
 
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