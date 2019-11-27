5 распространенных ошибок при выборе встраиваемой бытовой техники для кухни и ванны

В свое время Ольга работала консультантом в оптовых и розничных компаниях по продаже бытовой техники. Получив все необходимые знания и накопив опыт, в 2017 году она открыла свое дело. Сегодня Ольга помогает заказчикам не только правильно выбрать крупногабаритную встраиваемую и отдельно стоящую бытовую технику для дома, но и в партнерстве с дизайнерами мебели и интерьеров, архитекторами, проектировщиками, технологами производителей и поставщиков мебели и техники оказывает полный спектр услуг по обустройству жизненного пространства.

5 основных ошибок при выборе и комплектации встраиваемой бытовой техники от Ольги Стасевич:

Ошибка 1. При выборе техники недооценивать ее сервисное обслуживание

Выбирая бытовую технику, надо не забывать о том, что на белорусском рынке нередко встречаются неофициально завезенные товары.

В отличие от неофициально завезенной, официально поставляемая техника проходит таможенный контроль на границе, сертифицируется и с 9-значным номером вносится в общую базу (реестр) товаров.

Покупая такую технику, которую, как правило, продают в оффлайн-магазинах известных торговых сетей, ценящих свое имя и заботящихся о репутации компаний, вы не будете иметь проблем с ее дальнейшим обслуживанием во время гарантийного срока и после его истечения.

— Например, вы купили варочную поверхность у официального поставщика. Если через два года у нее обнаружился дефект, а компания, поставлявшая технику, закрылась, вы обращаетесь в сервисный центр, где вас попросят предоставить в первую очередь не гарантийный талон, а 9-значный товарный номер, указанный на самой варочной поверхности. По этому номеру специалисты сервисного центра уточнят, сертифицированный вы купили товар либо нет. Если товар сертифицирован, к вам на дом выедет специалист и исправит дефект. В гарантийный срок – бесплатно, по истечении этого срока — за деньги, — рассказывает Ольга.

Неофициально завезенный товар тоже будет иметь 9-значный номер, но он не будет занесен в реестр данных. Однако любой человек, приобретший несертифицированный товар, тоже может обратиться в авторизованный официальный сервисный центр и отремонтировать его или исправить дефект за свои деньги.

— Но в Беларуси есть один бренд техники, который является монополистом на рынке и откажется обслуживать технику даже за ваши деньги, — уточняет консультант.— Поэтому я советую приобретать товары только у официально работающих поставщиков.