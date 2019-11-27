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«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска

28.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

11 ноября «ТАПАС» открыл продажи квартир в новом проекте Mod house в центре Минска. Жилой дом сильно отличается от того, что уже есть на рынке – панорамное остекление квартир, пешеходный стилобат и нетривиальный дизайн высотки. Со старта продаж прошло три недели – выясняем, есть ли спрос на квартиры в Mod house.

«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска

О новостройке

Изначально лакомый кусочек земли напротив гостиницы Renaissance Minsk с аукциона выиграла компания «Белхантер», которая позже вошла в группу компаний «ТАПАС». Так объект оказался в руках крупного застройщика. Проект был полностью переделан, и в итоге на суд общественности выставили стеклянный небоскреб, в деталях перекликающийся с архитектурой отеля. Каркас дома железобетонный, фасад вентилируемый, выполнен из стекла, по технологии, «обкатанной» на бизнес-центре «Футурис». Благодаря такому решению квартиры в новостройке будут иметь окна на всю стену, при этом стекла будут отражать вредные ультрафиолетовые лучи летом и сохранять тепло в помещениях зимой. Всего в новостройке 23 этажа и 96 квартир, по 3-5 на этаже.


«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска

«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска

«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска

Площадь квартир от 44 до 208 квадратных метров, высота потолков — от 2,8 до 3,3 метра. Все квартиры сдаются со свободной планировкой, под чистовую отделку. Из любопытного — в доме только одна «однушка». Цены на квартиры начинаются от $1330 за квадратный метр.


«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска

10% квартир уже проданы

Со старта продаж прошло три недели. За этот период в новостройке продано 9 квартир, это примерно 10% от всего объема жилья. В офисе застройщика пояснили, что наибольшим спросом пользуются квартиры на верхних этажах высотки, а вот единственная "однушка" все еще вакантна:

– Интересуются разными квартирами: и большими, и маленькими. Можно сказать, что все планировки удачны. Особый интерес вызывают квартиры с панорамными видами, начиная с 8-го этажа, учитывая, что район не отличается высокой застройкой, из них открывается хороший вид на Немигу, центр города. Квартиры верхних этажей пользуются большим спросом и благодаря панорамному остеклению фасадов дома. Такое решение в Минских домах применяется впервые, и можно сказать, что белорусская столица на шаг приблизилась к Сингапуру. Такая технология панорамного остекления была использована при реализации БЦ «Футурис», – прокомментировали в «ТАПАС».

По данным отдела продаж, самые ходовые в новостройке «двушки» по 54 и 60 кв.м и «трешки» по 96 «квадратов» на верхних этажах здания.

«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска
Двухкомнатная квартира площадью 54 кв.м (3-11 этаж). Цена – от $1425 за кв.м.
«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска
Двухкомнатная квартира площадью 60 кв.м (3-11 этаж). Цена – от $1470 за кв.м.
«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска
Трехкомнатная квартира площадью 96 кв.м (12-19 этаж). Цена – от $1415 за кв.м.

– Покупатели квартир ЖД Mod house могут воспользоваться всеми инструментами, доступными для других проектов «ТАПАС». Это trade in, беспроцентная рассрочка при первоначальном взносе от 50% или рассрочка на два года с доплатой в $50 за квадратный метр. В данный момент компания готовит документы по специальной кредитной программе – от 8% годовых, – добавили в АН «Мегаполис».

Планируемый срок реализации проекта — 24 месяца. Ввод объекта в эксплуатацию назначен на конец 2021 года.


«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска
 
Теги: Минск
 
 
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11 ноября «ТАПАС» открыл продажи квартир в новом проекте Mod house в центре Минска. Жилой дом сильно отличается от того, что уже есть на рынке – панорамное остекление...
 
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