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«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска
28.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
11 ноября «ТАПАС»
О новостройке
Изначально лакомый кусочек земли напротив гостиницы Renaissance Minsk с аукциона выиграла компания «Белхантер», которая позже вошла в группу компаний «ТАПАС». Так объект оказался в руках крупного застройщика. Проект был полностью переделан, и в итоге на суд общественности выставили стеклянный небоскреб, в деталях перекликающийся с архитектурой отеля. Каркас дома железобетонный, фасад вентилируемый, выполнен из стекла, по технологии, «обкатанной» на
10% квартир уже проданы
Со старта продаж прошло три недели. За этот период в новостройке продано 9 квартир, это примерно 10% от всего объема жилья. В офисе застройщика пояснили, что наибольшим спросом пользуются квартиры на верхних этажах высотки, а вот единственная "однушка" все еще вакантна:
– Интересуются разными квартирами: и большими, и маленькими. Можно сказать, что все планировки удачны. Особый интерес вызывают квартиры с панорамными видами, начиная с 8-го этажа, учитывая, что район не отличается высокой застройкой, из них открывается хороший вид на Немигу, центр города. Квартиры верхних этажей пользуются большим спросом и благодаря панорамному остеклению фасадов дома. Такое решение в Минских домах применяется впервые, и можно сказать, что белорусская столица на шаг приблизилась к Сингапуру. Такая технология панорамного остекления была использована при реализации БЦ «Футурис», – прокомментировали в «ТАПАС».
По данным отдела продаж, самые ходовые в новостройке «двушки» по 54 и 60 кв.м и «трешки» по 96 «квадратов» на верхних этажах здания.
– Покупатели квартир ЖД Mod house могут воспользоваться всеми инструментами, доступными для других проектов «ТАПАС». Это trade in, беспроцентная рассрочка при первоначальном взносе от 50% или рассрочка на два года с доплатой в $50 за квадратный метр. В данный момент компания готовит документы по специальной кредитной программе – от 8% годовых, – добавили в АН «Мегаполис».
Планируемый срок реализации проекта — 24 месяца. Ввод объекта в эксплуатацию назначен на конец 2021 года.
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«Единственная “однушка” еще свободна» – выяснили, как продаются квартиры в "стеклянной" новостройке в центре Минска
11 ноября «ТАПАС» открыл продажи квартир в новом проекте Mod house в центре Минска. Жилой дом сильно отличается от того, что уже есть на рынке – панорамное остекление...
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