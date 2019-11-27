10% квартир уже проданы

Со старта продаж прошло три недели. За этот период в новостройке продано 9 квартир, это примерно 10% от всего объема жилья. В офисе застройщика пояснили, что наибольшим спросом пользуются квартиры на верхних этажах высотки, а вот единственная "однушка" все еще вакантна:

– Интересуются разными квартирами: и большими, и маленькими. Можно сказать, что все планировки удачны. Особый интерес вызывают квартиры с панорамными видами, начиная с 8-го этажа, учитывая, что район не отличается высокой застройкой, из них открывается хороший вид на Немигу, центр города. Квартиры верхних этажей пользуются большим спросом и благодаря панорамному остеклению фасадов дома. Такое решение в Минских домах применяется впервые, и можно сказать, что белорусская столица на шаг приблизилась к Сингапуру. Такая технология панорамного остекления была использована при реализации БЦ «Футурис», – прокомментировали в «ТАПАС».

По данным отдела продаж, самые ходовые в новостройке «двушки» по 54 и 60 кв.м и «трешки» по 96 «квадратов» на верхних этажах здания.