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Что изменится в Беларуси с 1 декабря?

28.11.2019 10:58 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Новый месяц традиционно принесет рост цен и иные изменения, которые коснуться каждого гражданина нашей страны и его расходов.

Рост цен на сигареты

Стоимость сигарет увешивается в Беларуси каждый месяц на незначительное количество копеек. Декабрь исключением не станет. Так, с 1 декабря ожидается рост стоимости отдельных видов сигарет марки «Корона», в том числе «Корона стиль» (на 1 копейку) и «Корона элит» (на 2 копейки) — до 1,18 рубля. На 5 копеек подорожают некоторые виды продукции Pall Mall, Rothmans, Kent, LD, L&M и Bond.

Самое значительное подорожание коснется Vogue, Winston и Sobranie, некоторые виды которых вырастут в цене сразу на 10 копеек. Полный список марок и цен ежемесячно публикует Министерство по налогам и сборам, указывая ценовой сегмент видов сигарет и их предельные розничные стоимости.

Вырастут экспортные пошлины на нефть

Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Согласно постановлению Совмина №802 от 27 ноября 2019 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $90,5 за 1 т (ранее - $88,3). Пошлина на прямогонный бензин вырастет до $49,7 за 1 т (ранее - $48,5).

На товарные бензины пошлина составит $27,1 за 1 т (ранее - $26,4). Такой же размер пошлины установлен в отношении легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Дорожает мобильная связь

Одна из самых важных новостей последних дней - подорожание мобильной связи. Компания А1 с первого декабря увеличивает стоимость большинства  тарифных планов. В среднем стоимость увеличится на 6,7%. При этом в А1 не только поднимут цены, но и расширят возможности тарифных планов, добавив количество сообщений и интернет-трафика.

В следующий раз стоимость услуг у компании будет дорожать лишь в марте будущего года.  

Летние шины будут вне закона

С 1 декабря ГАИ сможет штрафовать водителей, которые так и не «переобули» свои авто. Ранее в Госавтоинспекции призвали водителей не ждать указанной в правилах даты, и сменить летнюю резину раньше, так как погода резко изменилась и использование летних шин стало небезопасно.

Теперь же от устных просьб гаишники имеют право перейти к действиям: так, штраф за летнюю резину составляет половину базовой величины (или 12,5 рублей). Сменить зимние шины на летние можно будет в марте.

Съездить в Польшу станет проще

БЖД с 15 декабря запустит ежедневные поезда до Варшавы. Стоимость проезда поездом № 136/137 Прага - Варшава - Брест будет составлять 43,81 рубля, а Прага - Варшава - Брест — 135,55 рубля. При этом в БЖД предупреждают, что цены на билеты не фиксированные: они привязаны к курсу евро, а значит - могут меняться.

Подписание интеграционных документов
 
Главной интригой декабря остается подписание исторических интеграционных документов. На 8 декабря запланировано подписание пакета документов между Россией и Беларусью. Подписывать бумаги будут на самом высоком уровне - Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обсуждение же интеграционных процессов ведется ведомствами двух стран и чиновниками рангом ниже. Так, прошедшее недавно заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси длилось семь часов, на нем присутствовал белорусский премьер Сергей Румас и его росийский коллера Дмитрий Медведев. Треть «дорожных карт» по интеграции двух стран в итоге так и не была согласована. 

Ранее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, что 8 декабря президенты Беларуси и РФ должны подписать «президентский пакет» в рамках углубления интеграции двух стран: программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, в том числе, по газу. 

До этого времени интеграционные документы так и не были опубликованы, подробности переговоров об углублении интеграции неизвестны - до СМИ доходит крайне мало информации, а та, что всплывает, вызывает массу вопросов. 6 сентября российское издание «Коммерсантъ» опубликовало статью, в которой утверждалось, что с января 2021 года программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами». Она подчеркнула, что независимость Беларуси является неприкосновенной, независимо от того, какие документы подписывают стороны.

Белорусская оппозиция заявляет об опасности для сувернитета Беларуси.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Новый месяц традиционно принесет рост цен и иные изменения, которые коснуться каждого гражданина нашей страны и его расходов. Рост цен на сигареты
 
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