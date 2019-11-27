Что изменится в Беларуси с 1 декабря?

Новый месяц традиционно принесет рост цен и иные изменения, которые коснуться каждого гражданина нашей страны и его расходов.

Рост цен на сигареты

Стоимость сигарет увешивается в Беларуси каждый месяц на незначительное количество копеек. Декабрь исключением не станет. Так, с 1 декабря ожидается рост стоимости отдельных видов сигарет марки «Корона», в том числе «Корона стиль» (на 1 копейку) и «Корона элит» (на 2 копейки) — до 1,18 рубля. На 5 копеек подорожают некоторые виды продукции Pall Mall, Rothmans, Kent, LD, L&M и Bond.

Самое значительное подорожание коснется Vogue, Winston и Sobranie, некоторые виды которых вырастут в цене сразу на 10 копеек. Полный список марок и цен ежемесячно публикует Министерство по налогам и сборам, указывая ценовой сегмент видов сигарет и их предельные розничные стоимости.

Вырастут экспортные пошлины на нефть

Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Согласно постановлению Совмина №802 от 27 ноября 2019 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $90,5 за 1 т (ранее - $88,3). Пошлина на прямогонный бензин вырастет до $49,7 за 1 т (ранее - $48,5).

На товарные бензины пошлина составит $27,1 за 1 т (ранее - $26,4). Такой же размер пошлины установлен в отношении легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Дорожает мобильная связь

Одна из самых важных новостей последних дней - подорожание мобильной связи. Компания А1 с первого декабря увеличивает стоимость большинства тарифных планов. В среднем стоимость увеличится на 6,7%. При этом в А1 не только поднимут цены, но и расширят возможности тарифных планов, добавив количество сообщений и интернет-трафика.

В следующий раз стоимость услуг у компании будет дорожать лишь в марте будущего года.

Летние шины будут вне закона

С 1 декабря ГАИ сможет штрафовать водителей, которые так и не «переобули» свои авто. Ранее в Госавтоинспекции призвали водителей не ждать указанной в правилах даты, и сменить летнюю резину раньше, так как погода резко изменилась и использование летних шин стало небезопасно.

Теперь же от устных просьб гаишники имеют право перейти к действиям: так, штраф за летнюю резину составляет половину базовой величины (или 12,5 рублей). Сменить зимние шины на летние можно будет в марте.

Съездить в Польшу станет проще

БЖД с 15 декабря запустит ежедневные поезда до Варшавы. Стоимость проезда поездом № 136/137 Прага - Варшава - Брест будет составлять 43,81 рубля, а Прага - Варшава - Брест — 135,55 рубля. При этом в БЖД предупреждают, что цены на билеты не фиксированные: они привязаны к курсу евро, а значит - могут меняться.

Подписание интеграционных документов

Главной интригой декабря остается подписание исторических интеграционных документов. На 8 декабря запланировано подписание пакета документов между Россией и Беларусью. Подписывать бумаги будут на самом высоком уровне - Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обсуждение же интеграционных процессов ведется ведомствами двух стран и чиновниками рангом ниже. Так, прошедшее недавно заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси длилось семь часов, на нем присутствовал белорусский премьер Сергей Румас и его росийский коллера Дмитрий Медведев. Треть «дорожных карт» по интеграции двух стран в итоге так и не была согласована.

Ранее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой рассказал , что 8 декабря президенты Беларуси и РФ должны подписать «президентский пакет» в рамках углубления интеграции двух стран: программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, в том числе, по газу. До этого времени интеграционные документы так и не были опубликованы, подробности переговоров об углублении интеграции неизвестны - до СМИ доходит крайне мало информации, а та, что всплывает, вызывает массу вопросов. 6 сентября российское издание «Коммерсантъ» опубликовало статью, в которой утверждалось, что с января 2021 года программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами». Она подчеркнула, что независимость Беларуси является неприкосновенной, независимо от того, какие документы подписывают стороны.