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Фигуранты «дела профсоюзов» Федынич и Комлик попали под амнистию
28.11.2019 11:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокурор Центрального района Минска уведомил лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича о том, что последний попадает под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Аналогичное уведомление от прокурора Фрунзенского района получил и Игорь Комлик, сообщает пресс-служба
— В соответствии с постановлением мне сокращается срок отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа частично на один год, — пояснил Геннадий Федынич.
Он также отметил, что на этой неделе руководители РЭП подают жалобу в Верховный суд об отмене решения суда Советского района, которое подтвердил Минский городской суд.
— Такого решения вообще не должно быть. Повторюсь: мы осуждены незаконно. И если Верховный суд не отменит это решение, у нас остается один путь — Комитет по правам человека ООН. Знаю, что Международная организация труда запросила у правительства «дело профсоюзов», все документы: МОТ тоже хочет понять, каким образом руководители профсоюзов (не бизнесмены!) оказались виновны в неуплате налогов и получили от этого какой-то доход, — считает Федынич.
— И мы, и профсоюзов намерены добиваться отмены приговора как незаконного. Тем более, что и до начала судебного процесса, и после него на нас распространялась клевета о нас — мы и это не забыли. Другое дело, что мы отдаем приоритет проблемам людей, на свои не хватает времени, — подчеркнул Игорь Комлик.
Напомним, 24 августа 2018 года руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик
В апреле этого года лидеру профсоюза РЭП Геннадию Федыничу
Позже Федынич пояснил, что на фоне стресса у него нередко прыгает артериальное давление, поэтому он на работе «выпил немного коньяку».
В мае Федыничу
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Геннадию Федыничу и Игорю Комлику на год сократили срок «домашней химии», но они планируют подать жалобу в Верховный суд об отмене приговора.
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