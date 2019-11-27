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Фигуранты «дела профсоюзов» Федынич и Комлик попали под амнистию

28.11.2019 11:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокурор Центрального района Минска уведомил лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича о том, что последний попадает под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Аналогичное уведомление от прокурора Фрунзенского района получил и Игорь Комлик, сообщает пресс-служба РЭП.


Игорь Комлик и Геннадий Федынич во время суда. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В соответствии с постановлением мне сокращается срок отбывания наказания в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа частично на один год, — пояснил Геннадий Федынич.

Он также отметил, что на этой неделе руководители РЭП подают жалобу в Верховный суд об отмене решения суда Советского района, которое подтвердил Минский городской суд.

— Такого решения вообще не должно быть. Повторюсь: мы осуждены незаконно. И если Верховный суд не отменит это решение, у нас остается один путь — Комитет по правам человека ООН. Знаю, что Международная организация труда запросила у правительства «дело профсоюзов», все документы: МОТ тоже хочет понять, каким образом руководители профсоюзов (не бизнесмены!) оказались виновны в неуплате налогов и получили от этого какой-то доход, — считает Федынич.

— И мы, и профсоюзов намерены добиваться отмены приговора как незаконного. Тем более, что и до начала судебного процесса, и после него на нас распространялась клевета о нас — мы и это не забыли. Другое дело, что мы отдаем приоритет проблемам людей, на свои не хватает времени, — подчеркнул Игорь Комлик.

Напомним, 24 августа 2018 года руководители профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик получили по 4 года «домашней химии» без конфискации имущества, но с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет. Суд признал руководителей профсоюза виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Они обжаловали приговор — но Мингорсуд оставил его в силе. Во время суда также выяснилось, что секретарь Федынича Юлия Юхновец сотрудничала с КГБ в качестве агента.

В апреле этого года лидеру профсоюза РЭП Геннадию Федыничу вынесли первое предупреждение за нарушение режима «домашней химии». За три дня до этого к Федыничу в квартиру пришли сотрудники милиции и задержали по подозрению в нахождении в нетрезвом состоянии. Глава РЭП утверждал, что он трезв и не нарушал условий «домашней химии». Его доставили в Центральное РУВД Минска для освидетельствования. Через пару часов его отпустили домой.

Позже Федынич пояснил, что на фоне стресса у него нередко прыгает артериальное давление, поэтому он на работе «выпил немного коньяку».

В мае Федыничу изменили режим «домашней химии»: работать можно было до 20.00, «гулять» — до почтовых ящиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Геннадию Федыничу и Игорю Комлику на год сократили срок «домашней химии», но они планируют подать жалобу в Верховный суд об отмене приговора.
 
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