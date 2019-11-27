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Шведские турбины обеспечат интеграцию БелАЭС в объединенную энергосистему Беларуси

28.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Шведские турбины обеспечат интеграцию БелАЭС в объединенную энергосистему Беларуси

Шведские турбины обеспечат интеграцию БелАЭСв объединенную энергосистему Беларуси. Это предусмотрено белорусско-шведским контрактом, который подписан 27 ноября в г.Финспонге (Швеция), сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Швеции.

Документ заключен между РУП «Витебскэнерго» и шведской компанией Siemens Industrial Turbomachinery на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ.

В мероприятии приняли участие руководство «Витебскэнерго» и данных электростанций, а также представители посольств Беларуси в Швеции и Швеции в Беларуси.

Контракт подписан по итогам проведенного в Беларуси открытого конкурса на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников, в котором победила компания Siemens Industrial Turbomachinery.

Шведской стороной также подтверждена готовность привлечения необходимого финансирования контракта. «Подобные условия финансирования столь крупных сделок по приобретению инвестиционных товаров на условиях экспортного кредитования не имели прецедентов в торгово-экономических отношениях Беларуси и Швеции», — обратили внимание в посольстве.

Создание пиково-резервных энергоисточников на объектах «Витебскэнерго» входит в комплекс мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему Республики Беларусь.

Белорусские энергетики уже имеют значительный опыт взаимовыгодного сотрудничества с компанией Siemens, которая является одним из крупнейших поставщиков энергетического оборудования. В ноябре этого года Siemens Industrial Turbomachinery также выиграла тендер на поставку оборудования для строительства пиково-резервного энергоисточника на базе Минской ТЭЦ-5.

https://www.belta.by

 
 
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Шведские турбины обеспечат интеграцию БелАЭСв объединенную энергосистему Беларуси. Это предусмотрено белорусско-шведским контрактом, который подписан 27 ноября...
 
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