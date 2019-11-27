|
Станислава Зася утвердили генсеком ОДКБ
28.11.2019 12:30 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася утвердили в должности генерального секретаря ОДКБ. Он займет этот пост 1 января 2020 года. Решение принято на проходящем сегодня в Бишкеке саммите глав государств — членов этой организации, сообщает
Напомним, вакансия генсека
Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.
С 8 ноября главы стран — участниц организации не могли согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)