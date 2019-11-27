Станислава Зася утвердили генсеком ОДКБ

Источник материала: Tut.by

Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася утвердили в должности генерального секретаря ОДКБ. Он займет этот пост 1 января 2020 года. Решение принято на проходящем сегодня в Бишкеке саммите глав государств — членов этой организации, сообщает Sputnik Беларусь .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, вакансия генсека ОДКБ освободилась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех.

Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

С 8 ноября главы стран — участниц организации не могли согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси заявил , что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси — глава Совета безопасности Станислав Зась. В Ереване кандидатуру отказались утверждать — руководство Армении с февраля не отвечало на просьбу о встрече с белорусским претендентом на эту должность.