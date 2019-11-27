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На ряд продуктов ежедневного потребления с начала года отмечается рост цен

28.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На ряд продуктов ежедневного потребления с начала года отмечается рост цен

Об этом свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен, озвученные во время заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов.

Так, в сравнении с ценами декабря 2018 года выросли цены на молоко, кисломолочные продукты, масло животное, муку пшеничную, на пшенную, гречневую и овсяную крупы, фрукты и др.

Вместе с тем, по ряду позиций зафиксировано некоторое снижение цен, например, на свинину, субпродукты и макаронные изделия.

Выявляя опережающий рост цен на те или иные продукты питания, Федерация профсоюзов проводит анализ ценообразования по всей цепочке – от производителя до розничных сетей. «И при этом мы настаиваем на том, что в каждом случае необходимо принимать упреждающие меры», — подчеркнула заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

В качестве примера такой работы заместитель председателя ФПБ привела ситуацию с ценами на плодоовощную продукцию.

Напомним, что профсоюзный мониторинг зафиксировал весной 2019 года значительный рост цен на традиционные для белорусов овощи: капусту, морковь, лук, картофель.  Чтобы такая ситуация не повторялась, по инициативе Федерации профсоюзов представители
55 крестьянских (фермерских) хозяйств из всех регионов страны, а также торговых сетей и госорганов (МАРТ и Минсельхозпрода) в конце октября встретились на профсоюзной площадке и открыто обсудили проблемы взаимодействия.

«Встреча в таком формате позволила услышать точку зрения каждой из сторон. Именно такое межведомственное взаимодействие позволит оперативно выработать взаимовыгодные предложения по недопущению в дальнейшем такого роста цен на плодоовощную продукцию. Все поднятые участниками встречи вопросы Федерация профсоюзов направила в Правительство».

Пресс-служба Федерации профсоюзов

 
 
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Об этом свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен, озвученные во время заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов. Так, в сравнении с ценами...
 
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