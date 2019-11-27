Осквернил изображение - до трех лет лишения свободы. Какие гарантии дают экс-президентам?

Источник материала: Tut.by

Депутат Анна Канопацкая разработала законопроект о гарантиях экс-президенту Беларуси. Она предлагает обеспечить бывшему главнокомандующему пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию, а также предлагает дать ему неприкосновенность, в том числе в вопросе привлечения его к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента.

Фото: пресс-служба президента

TUT.BY посмотрел, какие льготы и гарании положены экс-президентам соседей и европейских стран.

Пожизненное право выступать с инициативами по вопросам политики государства

Сразу скажем, что статус неприкосновенности для экс-президента законодательно закреплен в России и странах Центральной Азии. В Украине, как в Европе и США, президент обладает неприкосновенностью только лишь на время исполнения своих полномочий. В 2018 году экс-президента Франции Николя Саркози даже задерживали на 25 часов в рамках дела о «пассивной коррупции, нелегальном финансировании предвыборной кампании и укрывательстве похищенных из (ливийского) бюджета средств». А экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева лишили статуса бывшего главы государства из-за выдвижении пяти обвинений против него.

Что касается законопроекта Канопацкой, то он просто копия закона «О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему свои полномочия, и членам его семьи». В России он был принят в 2001 году после ухода Бориса Ельцина с поста президента. Список льгот для экс-президента с тех пор не изменился. После ухода в отставку ему положены: пожизненная госохраня, спецсвязь и транспорт, специальное медобслуживание, включая санаторно-курортное лечение, пользование официальными залами аэропортов, вокзалов, штат помощников, госдача в пожизненное пользование. Кроме того, жизнь и здоровье экс-президента подлежат обязательному госстрахованию.

31 декабря 1999 года. Последний день Бориса Ельцина на посту президента в кремлевском кабинете. Фото: Архив Управления пресс-службы и информации президента РФ

В Украине документы о привилегиях чиновников высшего ранга были засекречены до 2014 года, когда президент Петр Порошенко своим распоряжением снял гриф «не для печати» с 15 президентских распоряжений и отменил 13 специальных приказов о материальном обеспечении и охране высших должностных лиц в отставке.

Согласно документам, до «Революции достоинства» в 2014 году, после отставки за экс-президентом Украины сохранялся должностной оклад, госдача с обслуживающим персоналом (повар, два официанта и две горничные), а также два автомобиля, четыре водителя и два охранника. Бывший президент мог рассчитывать на бесплатный проезд на любом виде транспорта (кроме такси), на скидку на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук мог также пользоваться услугами медиков соответствующего уровня, а также вместе с женой оздоравливаться за счет государства в санаториях.

Во втором ряду экс-президенты Украины (слева направо): Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Леонид Кравчук .Фото: Офис президента Украины

После Майдана льготы для экс-президентов Украины решили пересмотреть и «урезать». Отменили охрану и автопарк, попросили освободить дачи. За экс-президентами остались только льготы на проезд и скидка на коммуналку, а также сохранилось право на первоочередные встречи с политиками и государственными чиновниками разных рангов, в том числе с президентом Украины.

В 2016 году журналисты программы «Схемы» — совместного проекта «Радіо Свобода» и телеканала «UA: Первый» — провели расследование и выяснили, что несмотря на то, что юридически бывших президентов Украины лишили многих льгот, на самом деле они продолжают пользоваться определенными благами за счет налогоплательщиков.

Фото: Радіо Свобода

По данным «Схем» Виктор Ющенко хоть и не живет на государственной даче, но у него остался автопарк (Mercedes Benz и Volkswagen), три водителя, повар, горничные, официанты и пожизненное денежное обеспечение. У Леонида Кучмы тоже остался автомобиль Mercedes Benz, но без водителя. А у Леонида Кравчука не осталось ни дачи, на авто, ни обслуживающего персонала, но в 2015 году на его помощников из бюджета была потрачено 301 тысяча гривен (12,6 тысяч долларов по курсу на конец 2015 года).

Но самые неограниченные привилегии среди соседей — у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Гарантии для него прописаны отдельным законом, который не будет действовать ни для одного из последующих экс-президентов.

Нурсултан Назарбаев. Фото: Reuters

Первый закон с прописанными гарантиями для экс-президента был в Казахстане в 1995 году — «О Президенте Республики Казахстан». По нему экс-президенты являются по праву пожизненными членами Конституционного Совета Республики.

Честь и достоинство бывшего главнокомандующего Казахстана неприкосновенны, посягательство на честь и достоинство экс-президента преследуется по закону. Его пожизненно обеспечивают личной охраной, персональным автомобилем с водителями, бесплатным проездом по стране, медицинским обслуживанием, санаторно-курортным лечением. Ему предоставляют квартиру и государственную дачу с необходимым обслуживанием, пожизненно выплачивается пенсия в размере 80% от должностного оклада президента и повышается с учетом роста должностного оклада президента.

Экс-президент Казахстана не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий президента, за исключением случаев совершения государственной измены.

Но этот закон касается всех бывших президентов Казахстана, кроме первого — Нурсултана Назарбаева. Для него работает отдельный закон, который был разработан в 2000 году, а подписан в 2010-м — «О первом президенте Республики Казахстан — Лидере нации (Елбасы)».

Закон состоит из 13 статей, где подробно расписаны все гарантии первому президенту и его семье. Назарбаеву гарантируется абсолютная неприкосновенность: первого президента Казахстан нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или подвергнуть личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на все имущество Лидера Ниации и совместно проживающих с ним членов его семьи. Гарантируются банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов Лидера Нации и совместно проживающих с ним членов его семьи.

Кроме того, на первого президента Казахстана, в отличие от других экс-президентов страны, не распространяется ограничение права быть избранным в президенты Республики Казахстан. Также у него есть пожизненное право обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны. Эти инициативы, к слову, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами.

У Елбасы есть гарантии и после смерти: за осквернение изображений Нурсултана Назарбаева предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком на один год, за эти же действия с использованием СМИ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Льготы — в обмен на отказ от политической деятельности

После ухода с должности президенты США продолжают до конца жизни получать пенсию на уровне зарплаты министров — 213 600 долларов в год. Как подсчитали в Национальном союзе налогоплательщиков, начиная с 2000 года из кармана налогоплательщиков на содержание бывших президентов, без учета расходов на охрану, было потрачено почти 68 млн долларов.

Бывшие президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, 2017 год. Фото: Reuters

Помимо зарплаты, экс-президенту и членам его семьи — жене и детям, не достигшим совершеннолетия, положена бесплатная государственная охрана, оплата секретариата и содержание личного архива за государственный счет. Федеральный бюджет также компенсирует бывшим президентам их бизнес-расходы — деловые поездки и содержание офисов.

«Даже после того, как президент покидает свой пост, он продолжает нести обязанности перед государством — это является основанием для возмещения понесенных им расходов», — пояснял «Голосу Америки» директор по исследованиям Фонда Национального союза налогоплательщиков Дэмиен Брэйди.

В течение первых 30 месяцев после ухода из Белого дома экс-президент может нанимать в свой офис сотрудников, и их зарплата будет оплачиваться из федерального бюджета — лимит зарплатного фонда установлен на уровне 150 000 долларов в год. Затем эта сумма сокращается до 96 000 долларов.

Бывший президент Франции по закону может остаться на государственной службе и стать пожизненным членом Конституционного совета, что дает стабильный высокий доход в 100−140 тысяч евро в год, юридическую неприкосновенность, бесплатное жилье, охрану и два автомобиля с шофером — по месту жительства и в Париже. Кроме того, бывший глава государства нанимает на работу секретаршу, которой государство оплачивает жилье. Правда, в обмен на это все бывший президент должен отказаться от политической деятельности и не претендовать на выборные должности.

Экс-президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд. Фото: Reuters

У экс-канцлеров и федеральных президентов Германии тоже есть льготы. К примеру федеральный президент, выходя на заслуженный отдых, получает столько же, сколько и действующий глава государства — более 200 тысяч евро в год. Кроме почетной зарплаты экс-президенты имеют право на служебный автомобиль с личным водителем и офис вместе с сотрудниками, работа которых также оплачивается из федерального бюджета.

Герхард Шредер. Фото: Reuters

Бывшие канцлеры получают хорошую пенсию и офис с сотрудниками. Например, экс-канцлер Герхард Шредер ежемесячно получает 6446 евро — это треть зарплаты нынешнего канцлера Ангелы Меркель. А на содержание офиса и зарплату сотрудникам Шредера в Берлине два года назад из бюджета была потрачена 561 тысяча евро.

Комитет бундестага по бюджету уже не раз заявлял , что намерен урезать пенсии и льготы, которыми пользуются бывшие канцлеры и президенты. Там предлагают при выделении средств учитывать дополнительные доходы бывших первых лиц ФРГ. Также хотят урезать персонал бывших канцлеров и президентов: будут оплачиваться лишь один глава канцелярии, два референта, один секретарь и один «главный шофер». Получаемое этим персоналом жалованье будет также пересмотрено, а расходы на поездки сопровождающих частных лиц впредь покрываться не будут.