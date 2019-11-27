Александр Федута. Украина между дефолтом, Россией и гражданином Коломойским

Источник материала: Tut.by

Полиция не смогла удержать толпу, митинговавшую перед зданием Национального банка Украины в начале недели, и та ворвалась в здание главного финансового регулятора страны.



Фото: delo.ua

Штурм правительственных учреждений — это вообще чуть ли не национальный вид спорта в Украине. Никого не бьют, не громят учреждения, но сильно портят нервную систему и мешают работать служащим. Вот и на этот раз: митинговали с 13 ноября, спустя почти две недели «штурманули» здание и потребовали увольнения главы НБУ Якова Смолия и его заместительницы Екатерины Рожковой.

Митинг объявлен бессрочным, хотя уже понятно: длиться он будет примерно до 19 декабря. Именно 19 декабря будут окончательно рассмотрены иски бывшего владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского, утверждающего, что государство во время правления Петра Порошенко неправильно вынудило его уступить свои акции и де факто национализировало банк.



Александр Федута, политконсультант, эксперт по Украине. Фото: Николай Николаев

История давняя, приходится напомнить. Основанный в 1992 году, «Приватбанк» был системообразующим банком и главным орудием шантажа Коломойского по отношению к государству. Как только кто-либо начинал посягать на собственность Коломойского (скажем, Янукович собирался национализировать принадлежащие ему «Международные авиалинии Украины»), Коломойский обещал прекратить платежи черед «Приват». А ведь именно в «Привате» хранили свои сбережения украинские пенсионеры, и через «Приват» им начислялись пенсии: Коломойский в свое время сообразил, и с пенсионеров не стали брать комиссионные, из-за чего те и начали открывать счета именно в «Привате». Понятно, что в случае задержки выплат толпы стариков просто хлынули бы на улицы и смели бы любую власть. Поэтому даже Янукович, считавшийся полным «беспредельщиком» во власти, от Коломойского вынужден был бы отступиться.

Но в какой-то момент стало понятно: «Приват» — фактически банкрот. По словам тогдашней главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, свыше 90% средств «Привата» ушло на аффилированные кредиты — то есть, на кредиты фирмам, связанным с владельцами банка. Разумеется, риск того, что эти деньги не вернутся никогда, был чрезвычайно велик. И ждать, пока «Приват» рухнет, правительство тоже не могло. 19 декабря 2016 года Гонтарева объявила о национализации «Привата», а парламент в срочном порядке принял закон о гарантиях вкладчикам банка. Социальную катастрофу удалось прекратить. Но Нацбанк превратился в коллективного врага Коломойского.

Сейчас олигарх настаивает, чтобы «Приват», в который государство успело вбухать огромные суммы, был ему возвращен. При этом сам Игорь Валерьевич должен «Привату» примерно 5,5 миллиарда долларов, которые возвращать, судя по всему, не собирается. Разумеется, Национальный банк Украины категорически против. Однако, судя по всему, не только он. Во всяком случае, в официальном заявлении НБУ по этому поводу говорится, что президент, правительство и НБУ едины в своей позиции: деньги Коломойский должен вернуть. Против возвращения «Привата» олигарху выступает и Международный валютный фонд , считающий, что подобный ход фактически обрушит гривну.

Но нужно понимать: Коломойский считает, что ему должно не только государство в принципе, но и лично Владимир Зеленский — только уже не финансово, а политически. Именно Коломойский, как утверждает пресса и не отрицает он сам, был главным донором предвыборной кампании шестого президента Украины.



Игорь Коломойский. Фото: Reuters

Ситуация осложняется тем, что фирмы Коломойского сегодня являются главным поставщиком в Украину угля из … России. И перебои этих поставок в разгар отопительного сезона могут привести к полному коллапсу жизни, прежде всего — в малых и средних городах. Так что средства «шантажа» у Коломойского остались.

Стоит учитывать и некоторые особенности кадровой политики Зеленского. Бывший личный юрист Коломойского Андрей Богдан сегодня возглавляет офис президента Украины. В сентябре из-за конфликта с Богданом по поводу идеи возвращения «Привата» бывшему владельцу в отставку ушел секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

При этом Коломойский ведет себя достаточно нагло. В огромном интервью The New York Times он заявил, что Украине пора отойти от западного курса и вернуться к переговорам о нормализации экономического сотрудничества с Россией. В нынешнем контексте это означает: сдаться.

Отвечая на вопрос эстонского журналиста в Таллинне, президент Зеленский высказался по этому поводу: «Относительно господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживал… Кстати меня поддержали 73% украинцев. И если среди них был господин Коломойский, я очень рад. Господин Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство граждан Украина выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти». То есть: гражданин Коломойский, отойдите в сторону. Однако отходить гражданин Коломойский вовсе не собирается.

Именно проблема «Привата» становится сегодня главным камнем преткновения для правительства Зеленского — Гончарука. Никто не может предсказать, как будут развиваться события, если 19 декабря суд примет сторону Коломойского. Во всяком случае, сам Коломойский еще в мае заявил в интервью The Financial Times: «По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины». То есть — объявить дефолт. Разумеется, предполагается, что дефолт в случае денационализации «Привата» неизбежен.

Пойдет ли на дефолт Украина? Пока очевидно, что новой власти этого не хочется. Но в этой стране все может быть.

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