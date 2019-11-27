ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ремонт в экстремальных условиях с Soudal

28.11.2019 12:44 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Порой погодные условия во время строительства или ремонта могут быть совсем не такими, как хотелось бы. При низких температурах с приходом зимнего сезона строительные материалы могут менять свои свойства, становиться менее пластичными, замерзать и крошиться. SOUDAL представляет монтажную пену Soudafoam Maxi Арктика, которая создана для работ даже в экстремальных климатических условиях при температуре до 25 градусов мороза. С наступлением холодов теплоизоляция в доме становится еще важнее. Для того, чтобы беречь тепло, а, следовательно, и экономить средства на обогреве помещений, необходимо убедиться, что отсутствуют пустоты и щели в соединениях стен и перекрытий, при необходимости ― заполнить их. Кроме того, важно проверить пригодность всех стеклопакетов, дверных коробок и проемов, надежность их монтажа.

Если обнаружилось окно, которое пропускает холодный воздух или, того хуже, на нем образуется иней или конденсат, то лучше всего его переустановить или вовсе заменить, потому что потери тепла при таком раскладе могут быть колоссальными. Во всех этих случаях на помощь может прийти Soudafoam Maxi Арктика. Эта монтажная пена обеспечит отличную теплозвукоизоляцию. Кроме того, она очень экономична, так как не расширяется вторично с ростом температуры.

Монтажная пена от SOUDAL обеспечивает высокую стабильность параметров и равномерность структуры. Этот продукт также характеризуется превосходной адгезией ко многим строительным материалам, в частности к кирпичу, бетону, камню, дереву, ПВХ, алюминию, в том числе покрытому порошковыми оболочками, а также к глазурованной поверхности. Soudafoam Maxi Арктика можно хранить даже на открытом воздухе, так как она устойчива к замерзанию даже во время длительного хранения.

Благодаря новому клапану Duravalve обеспечена полная герметичность. Он препятствует утечке газа из баллона, подходит ко всем стандартным пистолетам под пену. Монтажная пена с клапаном Duravalve сохраняет максимальный выход на протяжении всего срока хранения. SOUDAL также позаботился и об экологии. Вспенивающий газ безвреден для озонового слоя, потому что не содержит фреона.

Если ремонт или стройка во время холодов неизбежны, следует выбирать продукты, предназначенные специально для этих условий. Такие, как Soudafoam Maxi Арктика. В этом случае можно не сомневаться, что уют и тепло в доме будут обеспечены на долгие годы.

www.soudal.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порой погодные условия во время строительства или ремонта могут быть совсем не такими, как хотелось бы. При низких температурах с приходом зимнего сезона...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бюджетные модули расширения для сетевых контроллеров ST-NC441
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика