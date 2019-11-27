Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ремонт в экстремальных условиях с Soudal Порой погодные условия во время строительства или ремонта могут быть совсем не такими, как хотелось бы. При низких температурах с приходом зимнего сезона...

Порой погодные условия во время строительства или ремонта могут быть совсем не такими, как хотелось бы. При низких температурах с приходом зимнего сезона строительные материалы могут менять свои свойства, становиться менее пластичными, замерзать и крошиться. SOUDAL представляет монтажную пену Soudafoam Maxi Арктика, которая создана для работ даже в экстремальных климатических условиях при температуре до 25 градусов мороза. С наступлением холодов теплоизоляция в доме становится еще важнее. Для того, чтобы беречь тепло, а, следовательно, и экономить средства на обогреве помещений, необходимо убедиться, что отсутствуют пустоты и щели в соединениях стен и перекрытий, при необходимости ― заполнить их. Кроме того, важно проверить пригодность всех стеклопакетов, дверных коробок и проемов, надежность их монтажа.Если обнаружилось окно, которое пропускает холодный воздух или, того хуже, на нем образуется иней или конденсат, то лучше всего его переустановить или вовсе заменить, потому что потери тепла при таком раскладе могут быть колоссальными. Во всех этих случаях на помощь может прийти Soudafoam Maxi Арктика. Эта монтажная пена обеспечит отличную теплозвукоизоляцию. Кроме того, она очень экономична, так как не расширяется вторично с ростом температуры.Монтажная пена от SOUDAL обеспечивает высокую стабильность параметров и равномерность структуры. Этот продукт также характеризуется превосходной адгезией ко многим строительным материалам, в частности к кирпичу, бетону, камню, дереву, ПВХ, алюминию, в том числе покрытому порошковыми оболочками, а также к глазурованной поверхности. Soudafoam Maxi Арктика можно хранить даже на открытом воздухе, так как она устойчива к замерзанию даже во время длительного хранения.Благодаря новому клапану Duravalve обеспечена полная герметичность. Он препятствует утечке газа из баллона, подходит ко всем стандартным пистолетам под пену. Монтажная пена с клапаном Duravalve сохраняет максимальный выход на протяжении всего срока хранения. SOUDAL также позаботился и об экологии. Вспенивающий газ безвреден для озонового слоя, потому что не содержит фреона.Если ремонт или стройка во время холодов неизбежны, следует выбирать продукты, предназначенные специально для этих условий. Такие, как Soudafoam Maxi Арктика. В этом случае можно не сомневаться, что уют и тепло в доме будут обеспечены на долгие годы.www.soudal.ru