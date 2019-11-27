«Коммерсантъ»: Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией

Источник материала: Tut.by

Почти 90% белорусов выступают за союзнические или партнерские отношения с Россией. Это следует из опроса граждан Беларуси об их отношении к России, проведенных Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО, сообщает «Ъ» .





Исследование было проведено Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ» (руководитель — Игорь Окунев, источник финансирования — Российский научный фонд). В ходе опроса было совершенно более 7 тыс. звонков, собрано 500 полных анкет с контролем выборки по всем регионам Беларуси и по половозрастной структуре респондентов.

На вопрос «Какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для Беларуси» 57,6% ответили «союзнические»; 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». 0,2% опрошенных считают, что отношения двух стран должны быть «враждебными». Такое же число респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Также 21,4% опрошенных граждан Беларуси сказали, что бывают в России несколько раз в год; 55,4% посещают Россию один раз в год и реже; 23,2% признались, что никогда не были в России.

При этом 67% участников опроса не заметили никакого «целенаправленного влияния» России на последнюю избирательную кампанию в Белаурси. Еще 30,8% не смогли оценить, было такое влияние или нет.

Напомним, на минувшей неделе в Вашингтоне на площадке Хельсинкской комиссии Конгресса прошли слушания по вопросу о «вмешательстве России в дела Беларуси». Выступили четыре эксперта, которые предлагали разные инструменты по «освобождению Минска от влияния Москвы»: от увеличения финансирования прозападных НКО и поддержки белорусского языка до инвестирования в высокотехнологический сектор с целью укрепления экономики республики и поддержки независимых СМИ в Беларуси.

Нельзя не заметить, что опрос проводился незадолго до декабрьской встречи президентов Беларуси и России: 8 декабря Лукашенко и Путин планируют встретиться в Москве и отметить 20-летие подписания договора о создании Союзного государства утверждением «дорожных карт» по программе более углубленной интеграции .