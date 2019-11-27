Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ТЕХНОНИКОЛЬ создала рейтинг подрядных организаций ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает комплексный сервис для любого этапа разработки и реализации проекта. Логичным шагом расширения сервисных возможностей стало объединение...

ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает комплексный сервис для любого этапа разработки и реализации проекта. Логичным шагом расширения сервисных возможностей стало объединение информации о компаниях, которые работают с ТЕХНОНИКОЛЬ. Изучив многолетний опыт взаимодействия с подрядными организациями, корпорация создала собственный рейтинг. Ею создана широкая сеть сервисных услуг, в рамках которой специалисты Службы Качества оказывают техническую помощь подрядным организациям по монтажу и эксплуатации материалов компании. Эксперты Строительной Академии обучают сотрудников подрядных организаций. Инженеры ТЕХНОНИКОЛЬ выезжают на объекты. Дополнительным подтверждением высокого профессионального уровня подрядной организации стал Сертификат Мастерства ТЕХНОНИКОЛЬ, основными условиями получения которого являются обучение сотрудников в Строительной Академии и подтвержденное специалистами ТЕХНОНИКОЛЬ качество выполненных работ.После обобщения опыта взаимодействия впервые в 2018 году было принято решение составить единый список подрядных организаций, которые в процессе своей профессиональной деятельности обращались за помощью к экспертам Службы Качества, проходили обучение в Строительной Академии, а также являются обладателями Сертификата Мастерства, как наивысшей оценки квалификации подрядчика.Рейтинг включает более чем 1200 компаний, ранжированных по нескольким основным критериям:· обучение в Строительной Академии;· прохождение расширенного обучения в Строительной Академии;· оценка работы непосредственно на объекте инженером Службы Качества;· наличие фото в карточке компании;· наличие Сертификата Мастерства.По каждому из этих пунктов начисляются баллы. По совокупности набранных баллов подрядчик получает звезды. От одной, наименьшая оценка, до пяти, высокая оценка. Система ранжирования стимулирует подрядные организации повышать уровень профессионализма. У каждой компании есть возможность улучшить собственное положение в рейтинге, набрав необходимое количество баллов по недостающим пунктам. Для того чтобы ознакомиться с рейтингом компаний, необходимо выбрать регион постройки и указать тип требуемых работ.Рейтинг подрядчиков ТЕХНОНИКОЛЬ есть важный шаг на пути формирования настоящей экосистемы профессионалов в стройиндустрии, в которой стремление к знаниям, повышению мастерства и расширению компетенций станет залогом устойчивого развития отрасли, комментирует Дмитрий Майоров, руководитель Службы Качества ТЕХНОНИКОЛЬ.Специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ постоянно сталкиваются с просьбами порекомендовать профессиональную компанию, которая качественно смонтирует кровлю, утеплит фасад. Подобные обращения и послужили основой для появления рейтинга. Мы предлагаем свою оценку подрядных организаций, а окончательный выбор делают заказчики.Мы планируем расширить возможности и совсем скоро предложим заказчикам размещать свои заказы на новой платформе, которая в настоящее время находится в стадии активной разработки. Этот инструмент поможет выбрать профессионалов, которые самым эффективным образом с точки зрения качества выполнят поставленную задачу.Ознакомиться с рейтингом подрядных организаций можно на главном сайте ТЕХНОНИКОЛЬ в разделе "Кто построит?"www.tn.ru