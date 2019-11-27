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Потери Беларуси от налогового маневра оценили в 5,8 млрд долларов

28.11.2019 17:32 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские НПЗ ("Нафтан" и Мозырский НПЗ) потеряют от налогового маневра в нефтяной отрасли России за 2019 год 320 млн долларов, за 2019-2024 годы - $5,8 млрд.

«С 2019 по 2024 год потери белорусских НПЗ от налогового маневра (по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке $60 за один баррель) составят около $5,8 млрд», - рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков.

Для белорусских НПЗ последствиями налогового маневра стали ежегодное повышение цены нефти (при мировой котировке $60 за один баррель нефть ежегодно будет расти в цене на $17,7 за одну тонну) и выход на мировую цену нефти с 2024 года, как следствие - существенное ухудшение их экономики, требующее принятия компенсационных мер, сообщает БелТА.

Отсутствие компенсации налогового маневра со стороны России - один из основных факторов замедления темпов роста белорусской экономики. В этих условиях Минфин Беларуси впервые за последние 7 лет подготовил дефицитный проект бюджета.

Министерство финансов Беларуси ранее оценивало отери из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в 400 млн долларов. Еще столько же бюджет страны не досчитается в этом году.

Паралельно со спорами о компесации налового маневра идут переговоры о подписании программы интеграции Беларуси и России, которые белорусские эксперты назвали национальными предательством и сдачей суверенитета. При этом в РФ неоднократно говорили о том, что отменять налоговый маневр не будут.

 
 
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Белорусские НПЗ ("Нафтан" и Мозырский НПЗ) потеряют от налогового маневра в нефтяной отрасли России за 2019 год 320 млн долларов, за 2019-2024 годы - $5,8 млрд.
 
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