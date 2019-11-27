Потери Беларуси от налогового маневра оценили в 5,8 млрд долларов

Белорусские НПЗ ("Нафтан" и Мозырский НПЗ) потеряют от налогового маневра в нефтяной отрасли России за 2019 год 320 млн долларов, за 2019-2024 годы - $5,8 млрд.

Об этом заявил зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков 28 ноября журналистам, сообщает БелТА.

По его словам, потери по отношению к условиям до ведения маневра в 2018 году (при мировых ценах нефти в 60 долларов за один баррель) составили порядка $5,8 млрд и будет расти ежегодно на 17,7 долларов за одну тонну.

Напомним, в России в 2015 году начались изменения в налогообложении в нефтяной сфере. Этот так называемый налоговый маневр завершится в 2024 году. Из-за него в течение 6 лет (с 2018 года) увеличивается налог «на скважину» и параллельно снижается размер пошлины на вывоз сырья. В результате реализации налогового маневра России цены на нефть для белорусских НПЗ ежегодно повышались, только в нынешнем году заводы потеряли 320 млн долларов.

Отсутствие компенсации налогового маневра со стороны России - один из основных факторов замедления темпов роста белорусской экономики. В этих условиях Минфин Беларуси впервые за последние 7 лет подготовил дефицитный проект бюджета.

Министерство финансов Беларуси ранее оценивало потери из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли в 2020 году в 400 млн долларов. Еще столько же бюджет страны не досчитается в этом году.