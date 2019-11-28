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«Было бы безумием проводить референдум сейчас». 100 тысяч подписей для кандидата в президенты не отменят?

29.11.2019 07:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси, надо выполнить одно из условий — собрать 100 тысяч подписей граждан за свое выдвижение. Такая цифра закреплена в Конституции. Но в ЦИК уже не раз повторяли, что этот порог пора снижать или вообще убирать такое условие для регистрации кандидатом. Будут ли инициированы изменения в Конституцию до выборов в 2020 году?


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Право законодательной инициативы по внесению изменений и (или) дополнений в Конституцию Республики Беларусь принадлежит президенту или не менее чем 150 тысячам граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным правом.

Глава ЦИК Лидия Ермошина не раз повторяла, что количество подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты можно и даже нужно сократить. Она говорила, что
в 1990‑е годы, когда писалась действующая Конституция, население с таким энтузиазмом относилось к возможности проставить свою подпись (это была новинка, она появилась в перестроечные годы), что собрать и 100 тысяч, и 200 тысяч подписей ни для кого не представляло проблемы.

— Сегодня 100 тысяч подписей, честно говоря, многовато, — говорила Лидия Ермошина на круглом столе в Палате представителей. — Наверное, надо переходить к той норме, которую используют некоторые наши партнеры (в частности, Казахстан), — один процент от населения страны. Это более реальная цифра.

Ермошина также ссылалась и на российский опыт, где необходимое количество подписей для регистрации кандидатом уменьшилось с миллионов до 100 тысяч для представителей от той или иной партии и до 300 тысяч для самовыдвиженцев.

Свою позицию глава ЦИК объясняла просто: барьеры для выдвижения нужно убирать, чтобы было больше зарегистрированных кандидатов. А сегодня без больших денег либо без значительного административного ресурса собрать 100 тысяч подписей крайне сложно.

Тема внесения изменений в Конституцию зазвучала снова в этом году. В некоторых телеграм-каналах писали, что до августа 2020 года в главный закон страны внесут поправку — снизят порог в 100 тысяч подписей, чтобы в выборах могло участвовать как можно больше кандидатов.

Но Лидия Ермошина уверяет, что никаких изменений в Конституцию до президентских выборов вноситься не будет.

— Если это и изучается, то только в тиши кабинетов, никакие слушания не проходят, процент вероятности, что Конституцию изменят до выборов, нулевой. Дело в том, что эти изменения могут быть внесены только на референдуме. Потому что весь раздел Конституции, который регулирует выборы президента, может меняться только на референдуме. Никакой референдум проводиться до выборов не будет — на это нет денег, и это слишком взбудоражит общественность и политизирует обстановку в стране. Поэтому это просто было бы безумием, если бы власти на это пошли и назначили такой референдум. Конституция, как и избирательное законодательство, до выборов меняться не будет, — рассказала TUT.BY Лидия Ермошина.

Глава ЦИК еще раз подчеркнула, что порядок выдвижения в президенты надо упрощать. И, возможно, даже переходить на иную форму — проводить праймериз.

— Ну, а что, заодно была бы видна общественная поддержка. А все-таки сбор подписей — это очень уязвимая форма, — считает Ермошина.

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В ЦИК уже не раз повторяли, что порог в 100 тысяч подписей пора снижать или вообще убирать такое условие для регистрации кандидатом в президенты.
 
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