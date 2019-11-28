«А вы готовы доплатить $2500 за лифт в пятиэтажке?». Как изменятся цены на новостройки, если застройщиков обяжут ставить лифты во все дома

Застройщик напомнил и об обслуживании лифтов.

– Бывает, на форумах и под статьями люди пишут, что «строить без лифтов – это прошлый век», «колхоз «Рассвет»» и прочее. А когда начинаешь объяснять, сколько стоит поставить и эксплуатировать лифт в малоэтажном доме, сразу мнение меняется: «Зачем мне этот лифт? У меня что ног нет?!». Многие не учитывают, что лифт в «свечке» на 400 квартир и в пятиэтажке, где в подъезде всего 25 квартир – разные вещи. Если взять в качестве примера наш дом в Ратомке, то обслуживание 5 лифтов легло бы на плечи 125 семей, а это совершенно другие затраты, чем для высоток, – пояснил Александр. – Сегодня у людей есть выбор. Если ты готов платить за лифт, ты ищешь дом с лифтом. Если не готов – без лифта. Если норму примут, то такого выбора у покупателей не будет. При этом увеличить высотность объектов, чтобы снизить нагрузки и цену «квадрата», мы не сможем, так как большинство площадок имеют ограничения по высоте.

«“Квадрат” подорожает в любом случае»

Вместе с тем, представители застройщика отмечают, что рост цен на новостройки неизбежен, вне зависимости от того, примут норму по лифтам или нет:

– Да, принятие новых строительных норм сильней всего ударит по нам, так как большинство минских застройщиков строят высотные дома и так с лифтами. Нам придется увеличить цену «квадрата», что ухудшит наши конкурентные возможности. Однако рост цен ждет и остальных. Уже сегодня это очевидно.

В Беларуси дорожают материалы и услуги, отсюда – рост цены «квадрата». Смотрите сами – только в сентябре железобетон подорожал на 35%. Не на 2% или 3%, а сразу на 35%! Соответственно, весь сборный железобетон, все перекрытия стали на 35% дороже. Опять же, зимой арматура чуть упала в цене, но к весне она вырастет. И станет дороже, чем была. Весь материал становится дороже – металл, бетон, цемент. И все это влияет на себестоимость, а значит, и на цену недвижимости.

Кроме того, выросли и строительные расценки. До недавнего времени они были очень низкие. Из-за этого и объемов работ мы никогда не вкладывались в фонд оплаты труда. Пытались удерживать людей за счет доплат из плановой прибыли, неся потери, ведь рабочие массово уезжали в Россию, Литву, Латвию, где платят больше. Сейчас человеко-час подорожал, все более-менее наладилось, – рассказывает Алексей.