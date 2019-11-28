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66 районов Беларуси назвали неблагоприятными для сельского хозяйства
29.11.2019 08:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правительство определило перечень районов, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020 — 2024 годы,
В список вошли 66 районов страны из 118. В Гродненской области для производства сельхозпродукции неблагоприятны 3 района, в Брестской — 5, в Минской — 7, в Могилевской — 13, в Витебской — 18, в Гомельской — 20. Такой перечень составляют раз в пять лет.
В правительстве пояснили, что неблагоприятным для производства сельхозпродукции признается район, на территории которого в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства не представляется возможной.
Список районов
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
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Правительство определило перечень районов, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020 - 2024 годы.
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