66 районов Беларуси назвали неблагоприятными для сельского хозяйства

Источник материала: Tut.by

Правительство определило перечень районов, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020 — 2024 годы, сообщили в пресс-службе.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В список вошли 66 районов страны из 118. В Гродненской области для производства сельхозпродукции неблагоприятны 3 района, в Брестской — 5, в Минской — 7, в Могилевской — 13, в Витебской — 18, в Гомельской — 20. Такой перечень составляют раз в пять лет.

В правительстве пояснили, что неблагоприятным для производства сельхозпродукции признается район, на территории которого в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства не представляется возможной.

Список районов Брестская область Ганцевичский район

Ивановский район

Лунинецкий район

Пинский район

Столинский район Витебская область Бешенковичский район

Браславский район

Верхнедвинский район

Витебский район

Глубокский район

Городокский район

Докшицкий район

Лиозненский район

Миорский район

Полоцкий район

Поставский район

Россонский район

Сенненский район

Толочинский район

Ушачский район

Чашникский район

Шарковщинский район

Шумилинский район Гомельская область Брагинский район

Буда-Кошелевский район

Ветковский район

Гомельский район

Добрушский район

Ельский район

Житковичский район

Калинковичский район

Кормянский район

Лельчицкий район

Лоевский район

Мозырский район

Наровлянский район

Октябрьский район

Петриковский район

Речицкий район

Рогачевский район

Светлогорский район

Хойникский район

Чечерский район Гродненская область Дятловский район

Ивьевский район

Свислочский район Минская область Березинский район

Вилейский район

Воложинский район

Крупский район

Логойский район

Мядельский район

Стародорожский район Могилевская область Белыничский район

Бобруйский район

Быховский район

Глусский район

Дрибинский район

Климовичский район

Костюковичский район

Краснопольский район

Могилевский район

Славгородский район

Хотимский район

Чаусский район

Чериковский район