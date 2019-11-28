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66 районов Беларуси назвали неблагоприятными для сельского хозяйства

29.11.2019 08:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство определило перечень районов, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020 — 2024 годы, сообщили в пресс-службе.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В список вошли 66 районов страны из 118. В Гродненской области для производства сельхозпродукции неблагоприятны 3 района, в Брестской — 5, в Минской — 7, в Могилевской — 13, в Витебской — 18, в Гомельской — 20. Такой перечень составляют раз в пять лет.

В правительстве пояснили, что неблагоприятным для производства сельхозпродукции признается район, на территории которого в связи с природно-климатическими, почвенными, экологическими и социально-экономическими показателями (факторами) организация высокорентабельного производства не представляется возможной.

Список районов

Брестская область

  • Ганцевичский район
  • Ивановский район
  • Лунинецкий район
  • Пинский район
  • Столинский район

Витебская область

  • Бешенковичский район
  • Браславский район
  • Верхнедвинский район
  • Витебский район
  • Глубокский район
  • Городокский район
  • Докшицкий район
  • Лиозненский район
  • Миорский район
  • Полоцкий район
  • Поставский район
  • Россонский район
  • Сенненский район
  • Толочинский район
  • Ушачский район
  • Чашникский район
  • Шарковщинский район
  • Шумилинский район

Гомельская область

  • Брагинский район
  • Буда-Кошелевский район
  • Ветковский район
  • Гомельский район
  • Добрушский район
  • Ельский район
  • Житковичский район
  • Калинковичский район
  • Кормянский район
  • Лельчицкий район
  • Лоевский район
  • Мозырский район
  • Наровлянский район
  • Октябрьский район
  • Петриковский район
  • Речицкий район
  • Рогачевский район
  • Светлогорский район
  • Хойникский район
  • Чечерский район

Гродненская область

  • Дятловский район
  • Ивьевский район
  • Свислочский район

Минская область

  • Березинский район
  • Вилейский район
  • Воложинский район
  • Крупский район
  • Логойский район
  • Мядельский район
  • Стародорожский район

Могилевская область

  • Белыничский район
  • Бобруйский район
  • Быховский район
  • Глусский район
  • Дрибинский район
  • Климовичский район
  • Костюковичский район
  • Краснопольский район
  • Могилевский район
  • Славгородский район
  • Хотимский район
  • Чаусский район
  • Чериковский район
 
 
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Правительство определило перечень районов, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции, на 2020 - 2024 годы.
 
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