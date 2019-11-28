«Признаки офшорных зон в стране есть». Отвечаем на вопросы об инвестициях

Источник материала: Tut.by

Мы уже рассказывали , как Беларусь привлекает иностранных инвесторов. Страна открывает доступ к рынку пяти государств Евразийского экономического союза, предлагает качественные ресурсы и преференциальные режимы. Несмотря на все бонусы, в этой теме остаются спорные моменты: защита инвестиций, налоги, приватизация госпредприятий. Сегодня вопросы экспертам задают белорусские бизнесмены, а мы отвечаем на них вместе со специалистами Национального агентства инвестиций и приватизации .

Какие инструменты английского права, уже реализованные в ПВТ, станут доступными инвесторам вне IT? — Хорошо, что в ПВТ используют отдельные инструменты английского права, но есть целый ряд других преференций, которые можно дать бизнесу и сделать процесс его ведения гораздо проще. Сейчас для инвесторов действуют режимы СЭЗ, индустриального парка «Великий камень», малых и средних городов, инвестиционного договора. Также мы работаем над «Планом мероприятий по привлечению прямых иностранных инвестиций». Он предусматривает ряд принципиальных моментов: внедрение механизма «стабилизационной оговорки» в Закон об инвестициях, предоставление администрациям свободных экономических зон (СЭЗ) права участвовать в проектах государственно-частного партнерства, а инвесторам — права на расторжение инвестиционного договора в одностороннем порядке. Пока такое право есть только у государства. Этот план создает большая команда международных экспертов, госслужащих, ученых, бизнесменов, потенциальных и уже работающих в Беларуси иностранных инвесторов. Мы анализируем национальное законодательство, смотрим на правоприменительные практики и работу институтов экономики, изучаем опыт других стран. Изменяя инвестиционную политику, мы все пытаемся действовать согласованно. Такой подход в итоге облегчит ведение бизнеса в Беларуси, поднимет страну в международных рейтингах и приведет к нам новых крупных игроков.

Пополнятся ли категории компаний, которые могут вступать в ПВТ, акселераторами и венчурными фондами? — Это вопрос все же к самому Парку. Могу лишь сказать, что агентство очень радо имиджевым изменениям, которые принес Декрет № 8 «О цифровой экономике» — выросло количество публикаций в мировых СМИ и интерес иностранных инвесторов. Декрет написали бизнесмены, и это отличный пример слаженной работы частного и государственного, которому должны следовать и другие категории бизнеса. Экспорт услуг в области ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) за прошлый год составил почти 1,9 миллиардов долларов. В сравнении с тем, что было пять лет назад — рост в два с половиной раза. В ПВТ уже почти 700 резидентов. Эти цифры вместе с новостями о ближайшем будущем Парка позволяют ждать новые успешные истории сотрудничества с иностранными инвесторами. При этом развитие инфраструктуры венчурного финансирования в Беларуси нужно рассматривать шире, чем в привязке к деятельности ПВТ и сфере ИКТ. Перспективные стартапы есть и в других отраслях: приборостроении, био- и нанотехнологиях, оптоэлектронике.

Каким вы видите место венчурного инвестирования в Беларуси? — Венчурные инвестиции стимулируют развитие предпринимательства и увеличение экономического роста. Страна создает инновационную экономику, где такие инвестиции — важное направление. Наиболее заметное место венчурного инвестирования в Беларуси — в сегментах экономики с большим потенциалом для инноваций. Стартапам сложно привлечь финансирование традиционными финансовыми инструментами вроде банковского кредитования: у такой деятельности повышенный уровень рисков. Венчурный капитал должен стать одним из лучших вариантов финансирования инноваций малого бизнеса, наряду с развитием инструментов господдержки. Уже сейчас в Банке развития формируют программу венчурного финансирования для поддержки молодых бизнесменов. Она должна заработать уже в следующем году.

Будут ли изменения, которые ускорят согласования и другие бюрократические процедуры? — Есть процедуры, которые просто нельзя ускорить — там свои нормы и правила. Например, получение разрешительной документации на проектирование, возведение и реконструкцию объекта. Здесь спешка может негативно сказаться на качестве строительных работ и безопасности людей, которые будут использовать здание. При этом государство заинтересовано в ускорении отдельных процедур. В прошлом году заработал Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», облегчивший бизнес-процессы и белорусам, и иностранцам. Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) также старается оптимизировать процессы. Недавно внедрили CRM-систему — теперь нам можно отправить запрос прямо на сайте, а ответ получить за несколько минут. В наших интересах не затягивать сроки и не создавать препятствия, если у инвестора есть реальный бизнес-план прибыльного проекта.

Что надо изменить, чтобы люди, заработавшие первый миллион, не думали о смене налогового резидентства на Кипр? — Многие ищут резиденцию в офшорах, чтобы избежать налога на богатство. В Беларуси не будет создаваться офшорная зона, но и такого налога нет. Мы считаем, что в стране комфортные условия для бизнеса и прогрессивная налоговая система. В каждой области есть своя СЭЗ. Они привлекают как иностранных, так и белоруских резидентов. Для вступления нужен бизнес-план, который предусматривает создание производства, ориентированного на экспорт. При этом если раньше минимальная сумма вложений была на уровне пяти миллионов долларов, то с недавнего времени порог уменьшился до 500 тысяч при условии инвестирования в течение первых трех лет после регистрации. Становясь резидентом СЭЗ, компания получает льготы: освобождение от ввозного НДС;

нулевая ставка налога на недвижимость;

нулевая ставка земельного налога. Резидентов индустриального парка «Великий Камень» дополнительно освобождают от налога на прибыль в течение десяти лет, начиная с года появления валовой прибыли. То есть, отдельные признаки офшорных зон в стране есть. При этом выгоду получают и инвестор, и государство.

Какие инструменты защиты инвестиций в Беларуси вы советуете инвесторам? — Инвестиционный договор. Он заключается между иностранным или национальным инвестором и Беларусью в лице Совета министров, центрального госоргана или исполкома. Такой договор нужен для дополнительной господдержки инвестиционных проектов: в нем прописаны гарантии и обязательства со стороны государства и инвестора. Ознакомление с международными соглашениями по защите инвестиций: у Беларуси с другими странами таких 66 . С 70 странами есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Также Беларусь — полноправный член Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций. Это значит, что защита инвестиций в Беларусь и страхование от рисков происходят по международным стандартам. Для тех, кто заинтересован в индустриальном парке «Великий камень», подходит стабилизационная оговорка. Ее принятие означает, что для инвестора десять лет будут действовать изначальные налоговые ставки — даже если они изменятся в самой стране.

Планируется ли по примеру Израиля или Финляндии участие государства в дофинансировании стартапов? — Да, и это уже происходит. В Беларуси есть Фонд финансовой поддержки предпринимателей . Он помогает малому бизнесу за счет средств из различных госпрограмм. Например, на конкурсной основе он может предоставлять: займы сроком до пяти лет на сумму до 204 000 рублей и ставкой от 6,5% годовых;

имущество на условиях лизинга — сроком до пяти лет на сумму до 204 000 рублей с выплатой вознаграждения от 6,5% годовых;

гарантии по льготным кредитам и микрокредитам банков — до 70% суммы кредита. В Минском городском технопарке системно поддерживают именно инновационные, высокотехнологичные проекты и компании, в том числе и начинающие. Резиденты могут получить от государства безвозвратную финансовую поддержку в сумме до 100 тысяч долларов. Резиденты технопарка также могут арендовать недвижимость на льготных условиях, они освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимость, ставка налога на прибыль для них составляет 10%. К тому же, администрация технопарка помогает им с организацией международного сотрудничества, привлечением финансирования и маркетинговой стратегией.

Некоторые крупные госпредприятия неэффективны. Будет ли их приватизация? — В классическом понимании приватизация — это простая продажа государственного имущества. Такая трактовка в нашей стране практически не работает. Если речь идет о приватизации как о привлечении стратегического инвестора, который может получить предприятие в собственность, если выполнит ряд условий — то да, это возможно. «Ряд условий» — это внедрение передовых технологий, модернизация, отстройка эффективных бизнес-процессов, оптимизация структуры. Это и социальные условия: государство просто не может позволить себе инвестора, который затем уволит весь прежний персонал, или не реализует программы переподготовки кадров. Поиском стратегических инвесторов, способных выполнить все эти условия, и занимается НАИП.

Какие стратегии продвижения страны, кроме конференций и работы со входящими, вы используете? Отдел маркетинга работает над статьями в зарубежные журналы. Иногда предложения летят от самих СМИ, иногда мы инициируем сами. В августе к нам приезжала журналистка из fDi Magazine (британский журнал про международный инвестиционный рынок. — Прим. TUT.BY): мы пригласили ее в ПВТ, в Нацбанк и несколько компаний. Она сделала интервью с чиновниками и бизнесом — в итоге журнал опубликовал большой доклад о нашей стране. Это классный способ мирового продвижения всего нового, что у нас создано. Стереотип о Беларуси как старой советской стране, в которой ничего не развивается, еще существует, и мы пытаемся это исправить. Потенциальный инвестор вполне может узнать из таких обзоров и о реальной Беларуси, и о каких-то ее крутых проектах. Мы выступаем с презентацией инвестиционного климата на конференциях, двусторонних встречах, выставках в Беларуси и за рубежом. Рассказываем о самых перспективных проектах из нашего портфеля. Ведем LinkedIn и Facebook — бизнесмены там неформально общаются и присылают нам запросы. У нас есть ролик про инвестиции в Беларусь, сейчас планируем обновить его. НАИП выходит на инвесторов напрямую в формате «Проектный офис»: за сотрудниками закрепляются проекты, которые нужно проработать с нуля и предложить подобранным компаниям — мы «включаем продажников». Реальный пример: у проекта по продвижению дрожжевого завода в Ошмянах есть сама технология и каналы поставок и сбыта, но нет инвестиций для модернизации — нужно сотрудничество. Сейчас мы работаем над этим проектом, отбираем лидеров отрасли и готовим для них предложения. Это и есть точечная поддержка.

Партнер проекта:

Национальное агентство инвестиций и приватизации — государственное учреждение, целями которого являются привлечение прямых иностранных инвестиций в Беларусь и формирование благоприятного инвестиционного климата страны.