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Бабич: Все партнеры по ЕАЭС хотят на емкий российский рынок. Как ни странно, наши интересы совпадают
29.11.2019 10:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Евразийский экономический союз — состоявшийся интеграционный проект. Здесь есть благоприятные условия для развития бизнеса, перемещения товаров и капиталов, — отметил первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич на ХIV Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.
Бабич напомнил, что ЕАЭС — это глобальный рынок емкостью 185 млн человек в странах — членах союза.
— Мы не рассматриваем развитие России отдельно от ЕАЭС. Мы понимаем, что всех партнеров по Союзу интересует емкий российский рынок, и, как ни странно, в этом наши интересы совпадают. Повышение уровня конкуренции позволяет потребителям получать больший ассортимент по потенциально более низкой цене. Одно условие — соответствие продукции требованиям технических регламентов, соблюдение условий добросовестной конкуренции, чтобы российским производителям не конкурировать с поставщиками контрафакта из третьих стран, — отметил замминистра.
Он сообщил, что ЕАЭС находится на этапе перезагрузки интеграционных решений, разрабатывается документ о стратегических направлениях интеграции до 2025 года.
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Бабич: Все партнеры по ЕАЭС хотят на емкий российский рынок. Как ни странно, наши интересы совпадают
Бабич напомнил, что ЕАЭС - это глобальный рынок емкостью 185 млн человек в странах - членах союза.
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