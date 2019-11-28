Бабич: Все партнеры по ЕАЭС хотят на емкий российский рынок. Как ни странно, наши интересы совпадают

Источник материала: Tut.by

Евразийский экономический союз — состоявшийся интеграционный проект. Здесь есть благоприятные условия для развития бизнеса, перемещения товаров и капиталов, — отметил первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич на ХIV Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.

Бабич напомнил, что ЕАЭС — это глобальный рынок емкостью 185 млн человек в странах — членах союза.

— Мы не рассматриваем развитие России отдельно от ЕАЭС. Мы понимаем, что всех партнеров по Союзу интересует емкий российский рынок, и, как ни странно, в этом наши интересы совпадают. Повышение уровня конкуренции позволяет потребителям получать больший ассортимент по потенциально более низкой цене. Одно условие — соответствие продукции требованиям технических регламентов, соблюдение условий добросовестной конкуренции, чтобы российским производителям не конкурировать с поставщиками контрафакта из третьих стран, — отметил замминистра.

Он сообщил, что ЕАЭС находится на этапе перезагрузки интеграционных решений, разрабатывается документ о стратегических направлениях интеграции до 2025 года.