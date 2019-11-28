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Глава коллегии ЕЭК: Нужны евразийские бренды мирового масштаба. Но денег пока мало

29.11.2019 11:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страны Евразийского экономического союза за 25 лет построили интеграционный фундамент, общее правовое поле работает. Дальше следует активновнедрять проектный принцип работы, создавать евразийские бренды, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на ХIV международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.

— Нурсултан Назарбаев сравнил евразийское движение с велосипедом — он наиболее устойчив, когда постоянно жмешь на педали. Нашему евразийскому движению важно всегда жать на педали, реализовывать новые инициативы, — подчеркнул Саркисян.

Он уверен в необходимости евразийских брендов мирового масштаба.

— Мы вступаем в новый этап углубления нашей интеграции. Подготовлено пять системообразующих проектов — цифровая прослеживаемость движения товаров, услуг и цифровых активов; экосистема цифровых транспортных коридоров; евразийская сеть промышленой кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; внедрение и взаимное признание электронных сопроводительных документов; электронная биржа труда. Эти инициативы мы получали и от стран, и от частного сектора. В промышленности создан инструмент евразийских технологических платформ, — рассказал Саркисян.

Уже подготовлена дорожная карта развития сотрудничества в ювелирной отрасли с перспективой выхода на евразийский бренд.

— Но приходится констатировать, что совместная проектная деятельность не носит массовый и масштабный характер — проектов на уровне европейского Airbus нет, — признал он.

Глава коллегии ЕЭК призвал определить приоритеты, исходя из интересов каждой страны, признавая, что найти такие проекты сложно. По оценке Саркисяна, создание единого евразийского ювелирного бренда могла бы взять под контроль Армения, евразийскую транспортную компанию — Беларусь, цифровую повестку он предлагает оставить за Россией.

При этом необходимо сформировать проектный бюджет. Глава коллегии ЕЭК предложил его формировать из 1% ввозных таможенных пошлин. Это примерно 100 млн долларов в год.

— Опыт ЕС показывает, что проектная деятельность — важнейший стимулятор интеграции, — заявил Саркисян. Он признал, что аналогичный «интеграционный проектный бюджет» в ЕС составлял сотни миллиардов долларов.

— Но и у нас на втором этапе это уже будет миллиард. Важен рост доверия, которое мы сформировали, объединение усилий пяти стран. Это новая наднациональная культура взаимодействия, — уверен он.

Еще одним важнейшим направлением деятельности ЕАЭС Тигран Саркисян назвал внедрение инструмента регуляторных технологических песочниц — это, по его оценкам, примерно вдвое ускоряет скорость внедрения новаций.

 
 
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По оценке Саркисяна, создание единого евразийского ювелирного бренда могла бы взять под контроль Армения, евразийскую транспортную компанию - Беларусь, цифровую...
 
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