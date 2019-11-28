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Лукашенко в начале декабря летит в Сербию

29.11.2019 11:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2−3 декабря отправится с официальным визитом в Сербию, сообщает пресс-служба главы государства. Вучич приглашал белорусского коллегу еще в марте прошлого года.


Александр Лукашенко и Александр Вучич. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. Будут подняты вопросы по перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств намерены обсудить региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов.

Лукашенко также встретится с председателем Народной скупщины (парламента. — Прим. ред.) Сербии Майей Гойкович и депутатами.

В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.

Напомним, Александр Вучич прилетал в Минск на открытие II Европейских игр 21 июня этого года. Но на церемонии он так и не появился. Свой демарш он объяснил участием в ней команды Косова.

«Мне было очень трудно сообщить хозяину, президенту Беларуси Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал. <…> Он сказал, что не пойдет на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться», — сказал тогда Вучич.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 2−3 декабря отправится с официальным визитом в Сербию.
 
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