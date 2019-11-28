ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: Риски для экономики Беларуси увеличивает неопределенность

29.11.2019 11:58 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рост экономики Беларуси по итогам 2019 г, по оценке ЕАБР, составит 1,2%, что находится вблизи его текущих равновесных темпов, оцениваемых в пределах 1,5%, прокомментировал начальник отдела экономического анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

— Замедление экономической активности связано с завершением фазы восстановления 2017−2018 годов, которая была во многом обеспечена смягчением монетарных условий. Дополнительное сдерживающее воздействие на рост ВВП в текущем году оказали попадание некачественной нефти в трубопровод «Дружба» и слабый внешний спрос, — констатировал Кузнецов.

Эксперт отметил, что в 2020—2021 годах банк ожидает увеличения темпов экономического роста до 1,5% в год во многом под влиянием восстановления экспорта по мере снижения степени переоцененности национальной валюты и ускорения экономической активности в России.

— Ключевые риски для белорусской экономики связаны с неопределенностью последствий для страны от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России и вероятностью ухудшения внешних условий, — считает эксперт.

Инфляция в 2019 году, по прогнозу ЕАБР, составит 5,1%. Замедлению роста потребительских цен, после временного ускорения в первой половине текущего года, поспособствует исчерпание эффекта низкого урожая предыдущего года, а также дезинфляционное воздействие из внешнего сектора. В среднесрочной перспективе развитие инфляционных процессов ожидается вблизи целевых ориентиров Национального банка.

— Открытость экономик региона, а также интегрированность крупнейших стран в мировой финансовый рынок определяют значимое воздействие на их экономическое развитие шоков внешнего спроса. По нашим оценкам, снижение мирового роста на 0,7 процентного пункта за год, сопровождаемое повышением глобальной неопределенности и уменьшением интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, может привести к сокращению прироста агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР на 0,3 пункта в течение года преимущественно через каналы внешней торговли и финансовых потоков, — отметил Кузнецов.

— По нашим оценкам, темп прироста агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР в ответ на краткосрочное падение нефтяных котировок на 10% замедлится на 0,14 процентных пункта в течение года. Необходимо отметить, что устойчивость экономик региона к воздействию внешних шоков существенно повысилась в последние годы. Это во многом связано с реализацией сбалансированной внутриэкономической политики, в том числе действием бюджетных правил и повышением гибкости курсообразования, — констатировал представитель ЕАБР.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост экономики Беларуси по итогам 2019 г, по оценке ЕАБР, составит 1,2%, что находится вблизи его текущих равновесных темпов, оцениваемых в пределах 1,5%,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко в начале декабря летит в Сербию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика