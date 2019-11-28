Эксперт: Риски для экономики Беларуси увеличивает неопределенность

Источник материала: Tut.by

Рост экономики Беларуси по итогам 2019 г, по оценке ЕАБР, составит 1,2%, что находится вблизи его текущих равновесных темпов, оцениваемых в пределах 1,5%, прокомментировал начальник отдела экономического анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

— Замедление экономической активности связано с завершением фазы восстановления 2017−2018 годов, которая была во многом обеспечена смягчением монетарных условий. Дополнительное сдерживающее воздействие на рост ВВП в текущем году оказали попадание некачественной нефти в трубопровод «Дружба» и слабый внешний спрос, — констатировал Кузнецов.

Эксперт отметил, что в 2020—2021 годах банк ожидает увеличения темпов экономического роста до 1,5% в год во многом под влиянием восстановления экспорта по мере снижения степени переоцененности национальной валюты и ускорения экономической активности в России.

— Ключевые риски для белорусской экономики связаны с неопределенностью последствий для страны от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России и вероятностью ухудшения внешних условий, — считает эксперт.

Инфляция в 2019 году, по прогнозу ЕАБР, составит 5,1%. Замедлению роста потребительских цен, после временного ускорения в первой половине текущего года, поспособствует исчерпание эффекта низкого урожая предыдущего года, а также дезинфляционное воздействие из внешнего сектора. В среднесрочной перспективе развитие инфляционных процессов ожидается вблизи целевых ориентиров Национального банка.

— Открытость экономик региона, а также интегрированность крупнейших стран в мировой финансовый рынок определяют значимое воздействие на их экономическое развитие шоков внешнего спроса. По нашим оценкам, снижение мирового роста на 0,7 процентного пункта за год, сопровождаемое повышением глобальной неопределенности и уменьшением интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, может привести к сокращению прироста агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР на 0,3 пункта в течение года преимущественно через каналы внешней торговли и финансовых потоков, — отметил Кузнецов.

— По нашим оценкам, темп прироста агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР в ответ на краткосрочное падение нефтяных котировок на 10% замедлится на 0,14 процентных пункта в течение года. Необходимо отметить, что устойчивость экономик региона к воздействию внешних шоков существенно повысилась в последние годы. Это во многом связано с реализацией сбалансированной внутриэкономической политики, в том числе действием бюджетных правил и повышением гибкости курсообразования, — констатировал представитель ЕАБР.