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«Готовимся к 1 февраля передать дела». Кому Беларусь доверит главную интеграционную должность ЕАЭС?
29.11.2019 12:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава ЕЭК готовится передать дела представителю Беларуси, но кто это будет, пока неизвестно, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на полях ХIV международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.
— Это не я готовлю преемника, готовит Беларусь, — отметил Саркисян. — Готовимся к 1 февраля передать дела новому председателю, который будет у нас 20 декабря. Пока еще Беларусь не представила кандидатуру нового председателя, неформально в том числе.
Комментируя
— Все портфели сохраняются за странами. Только один портфель — так как Армения передает председательство Беларуси — Беларусь должна передать Армении портфель министра. Пока не знаю какой портфель, — отметил глава ЕЭК.
В Беларуси также пока потенциальные кандидаты на главный пост в ЕЭК обсуждаются на уровне слухов. Кандидатами называли, к примеру, оставляющего пост председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и действующего премьер-министра Сергея Румаса.
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Глава ЕЭК готовится передать дела представителю Беларуси, но кто это будет, пока не известно, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии...
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