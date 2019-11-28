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Белорусские лифты получили крупный проект в России под евразийские деньги

29.11.2019 13:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евразийский банк развития в ближайшие два года намерен профинансировать в России ускоренную замену 5 тысяч лифтов в многоквартирных домах — под это будет выделено 10 млрд российских рублей. Поставщиком будет белорусский «Могилевлифтмаш».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соглашение об этом в рамках ХIV международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве подписали глава ЕАБР Андрей Бельянинов, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, посол Беларуси в России Владимир Семашко и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По оценке Минстроя России, на 1 января 2019 года в жилфонде России используется 473,5 тысяч лифтов, из них 20% отработали назначенный срок службы в 25 лет и не отвечают стандартам безопасности и комфорта.

Под проект ускоренной замены лифтов на первом этапе ЕАБР выделяет 10 млрд российских рублей на условиях беспроцентной рассрочки оплаты по схеме товарного кредита для региональных операторов капремонта на срок до 60 месяцев. Ожидается, что уже в 2020—2021 годах заменят более 5 тысяч лифтов. Проект разработан при поддержке посольства Беларуси и Посткома Союзного государства. Белорусский «Могилевлифтмаш» — крупнейший в ЕАЭС производитель лифтов. В 2018 году предприятие выпустило 14 тысяч лифтов, причем предприятие работает в тесной кооперации с российскими поставщиками металла и комплектующих, а в 2019 году предприятие открыло в России 3 СП.

 
 
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Евразийский банк развития в ближайшие два года намерен профинансировать в России ускоренную замену 5 тысяч лифтов в многоквартирных домах - под это будет выделено...
 
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