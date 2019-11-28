Семашко: Работа над дорожными картами продолжаются, но есть еще проблема 2020 года

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Россия продолжает работу над согласованием дорожных карт углубленной интеграции и параллельно решает проблему цен на энергоносители в 2020 году, рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях ХIV международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.

— Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается.

Семашко рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт «абсолютно согласованы» по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран. До 7 декабря, отметил посол, остается неделя, надо «найти консенсус, компромисс, чтобы минимизировать расхождения».

— Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены, — отметил Семашко.

Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но еще надо прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.

Семашко напомнил, что пока цена газа в Смоленской области вдвое ниже, чем в Беларуси. А это — ключевое сырье для выпуска электроэнергии, основа себестоимости всей белорусской продукции.

— Мы с Алексеем Борисовичем (Миллером — ред.) уже 20 лет знакомы, сказал Семашко, комментируя состоявшиеся в начале недели переговоры с главой Газпрома.

Конечно в каких-то вопросах сблизили позиции, в других вопросах — пока нет. Больше ничего не могу сказать. Позиции сблизятся, но не сегодня.

Не хочу забегать, предвосхищать некоторые события, но это (подписание газового контракта на 2020 год — ред.) может быстрее, чем 31 декабря.