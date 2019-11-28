ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это вам под силу, только вам». Лукашенко доверил Мясниковичу главный пост в ЕАЭС

29.11.2019 15:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Перспективы председательства Беларуси и представителей страны в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве стали главной темой сегодняшней встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, сообщила пресс-служба главы государства. Бывший премьер-министр страны Мясникович получил ключевой пост в ЕАЭС.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. Представитель Беларуси, Станислав Зась, также назначен Генсекретарем ОДКБ с 1 января 2020 года. Кроме того, республика в будущем году будет председательствовать в Высшем госсовете Союзного государства и сопредседательствовать в СНГ.

«Речь идет о том, что предстоящие годы для нас весьма почетны и в то же время ответственны. Мы фактически возглавим весь Советский Союз, — сказал президент. — При этом вы видите, какие интеграционные процессы идут. Поэтому фактически придется тащить воз за всех».

Глава государства отметил, что предложение о кандидатуре Михаила Мясниковича на должность Председателя Коллегии ЕЭК было тщательно проанализировано и подготовлено. «Конечно, мы думали над тем, кого же рекомендовать. Правда, и желающие были, — отметил он. — Но я считаю, что это вам под силу, только вам. Потому что все кандидатуры, которые мне пришлось рассматривать, они слабее, менее опытны, менее дипломатичны. У вас все эти качества есть».

Лукашенко также рассказал, что перед тем как окончательно озвучить свое решение, проинформировал о нем руководителей стран ЕАЭС.

«Мне нужно было наверняка, серьезно проконсультироваться и подготовить своих коллег, — пояснил он. — Вы же понимаете, что наш кандидат должен четыре года исполнять эти обязанности. Кандидатуру предлагает президент на наш экономический совет, где будут сидеть главы государств. И хотелось бы, чтобы они безоговорочно восприняли эту кандидатуру. Отторжения нет. Я и вчера разговаривал с рядом руководителей. Многие вас знают. Не многие, а все знают. Токаев (президент Казахстана. — ред.) больше знает: вы работали в одинаковых должностях. Мы с ним вчера поговорили. Все воспринимают положительно. Я считаю, с какой стороны ни подойди, и в личном отношении, это неплохо будет для вас — поработать там и принести пользу не только Беларуси, но и всему нашему экономическому сообществу».

В Беларуси роль главы ЕЭК недооценивают, но реально, отмечают эксперты, это ключевая интеграционная позиция, причем набирающая вес.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале 2020 года председательство в Евразийском экономическом союзе перейдет к Беларуси. Одновременно страна получит право назначить на четыре года своего...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Семашко: Работа над дорожными картами продолжаются, но есть еще проблема 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика