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Турчин назначен губернатором Минской области, первый вице-премьер - Крутой

29.11.2019 16:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин назначен губернатором Минской области, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Турчин меняет на этом посту Анатолия Исаченко. Самого Турчина на посту сменит министр экономики Дмитрий Крутой.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

44-летний уроженец Новогрудка до 2015 года занимал пост заместителя председателя Минского облисполкома. 

В августе 2018 Александр Турчин, прежде возглавлявший аппарат Совета министров и Совет по развитию предпринимательства, получил пост первого вице-премьера. И, фактически продолжив работу по улучшению бизнес-климата, принял самое активное участие в разборе болезненных для бизнеса вопросов. После большого сопротивления силовиков пал самый одиозный для бизнеса указ № 488. Продолжилась работа по декриминализации экономических статей Уголовного кодекса, вопросы ИТ-страны зазвучали на новом уровне, в страну, и в ПВТ, и в «Великий камень» пошли серьезные инвесторы.

Дмитрию Крутому 38 лет, с 2006 года он занимал различные должности в Минэкономики. В августе 2018 года получил портфель министра.  

Нынешним назначением президент Беларуси подтвердил свою репутацию любителя неожиданных кадровых решений.  

 
 
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Карьерный рост 44-летнего уроженца Новогрудка, до 2015 года занимавшего пост заместителя председателя Минского облисполкома, оказался впечатляющим.
 
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