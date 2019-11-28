Турчин назначен губернатором Минской области, первый вице-премьер - Крутой

Источник материала: Tut.by

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин назначен губернатором Минской области, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Турчин меняет на этом посту Анатолия Исаченко. Самого Турчина на посту сменит министр экономики Дмитрий Крутой.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

44-летний уроженец Новогрудка до 2015 года занимал пост заместителя председателя Минского облисполкома.

В августе 2018 Александр Турчин, прежде возглавлявший аппарат Совета министров и Совет по развитию предпринимательства, получил пост первого вице-премьера. И, фактически продолжив работу по улучшению бизнес-климата, принял самое активное участие в разборе болезненных для бизнеса вопросов. После большого сопротивления силовиков пал самый одиозный для бизнеса указ № 488. Продолжилась работа по декриминализации экономических статей Уголовного кодекса, вопросы ИТ-страны зазвучали на новом уровне, в страну, и в ПВТ, и в «Великий камень» пошли серьезные инвесторы.

Дмитрию Крутому 38 лет, с 2006 года он занимал различные должности в Минэкономики. В августе 2018 года получил портфель министра.

Нынешним назначением президент Беларуси подтвердил свою репутацию любителя неожиданных кадровых решений.