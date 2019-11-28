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Держат в напряжении: Россия не спешит снижать цену на газ для Беларуси

29.11.2019 16:48 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и Россия по-прежнему не смогли найти компромисс в газовом вопросе. По словам посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, позиции могут сблизиться, но не сейчас. Не исключено, что вопрос газа решится только после того, как Лукашенко подпишет интеграционные документы.

Об этом он рассказал журналистам на полях XIV Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция». По словам посла, стороны обсуждают не только углубленную интеграцию, но и вопрос цен на энергоносители, который пока никак не решается.

Семашко рассказал, что между сторонами заявлены «грандиозные цели», которые не должны меняться: переход на унифицированные налоговое законодательство, единый рынок нефти и газа, создание единого парламента и правительства с рядом полномочий и прочее.

Посол отметил, что из 31 дорожной карты удалось полностью согласовать 20, остальные вопросы стороны должны успеть решить до 7 декабря (8 декабря ожидается подписание интеграционного договора с Россией презедентами двух стран. - прим.). Среди нерешенных вопросов - газовый: Беларусь по-прежнему хочет, чтобы РФ снизила для нас стоимость газа до уровня внутрироссийской цены, Россия же на этот шаг идти не хочет.

По словам Семашко, данный вопрос пока не решен полностью: частично удалось позиции сблизить, однако об успехе переговоров посол не рассказал, отметив лишь, что контракт на 2020 год могут подписать раньше, чем 31 декабря.

Напомним, что ранее о переговорах по цене на газ для Беларуси говорил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что они  должны завершиться до конца 2019 года. В июле российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что российская сторона не намерена вести переговоры с Беларусью касательно цены на газ до завершения процесса обсуждения интеграции. В рамках углубления процесса интеграции Беларуси с РФ, планируется создание единого отраслевого рынка, что позволит сдвинуть цены на российские энергоносители для Беларуси. Так, дорожные карты должны быть подготовлены к ноябрю, а к середине 2020 года предполагается выйти на унифицированное законодательство, с 2021 года планируется, что отраслевые рынки начнут работу по единым правилам.

В МИД Беларуси ранее подчеркнули, что программа углубления интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора, подписанного в 1999 году, однако независимые эксперты назвали процесс национальным предательством и сдачей суверенитета. Едиственная реакция, которая последовала от официального Минска - заявление пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, которая пообещала независимость не сдавать. Документ программы до сих пор не опубликован.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия по-прежнему не смогли найти компромисс в газовом вопросе. По словам посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, позиции могут сблизиться, но не сейчас.
 
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