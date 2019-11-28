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Держат в напряжении: Россия не спешит снижать цену на газ для Беларуси
29.11.2019 16:48 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь и Россия по-прежнему не смогли найти компромисс в газовом вопросе. По словам посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, позиции могут сблизиться, но не сейчас. Не исключено, что вопрос газа решится только после того, как Лукашенко подпишет интеграционные документы.
Об этом он рассказал журналистам на полях XIV Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция». По словам посла, стороны обсуждают не только углубленную интеграцию, но и вопрос цен на энергоносители, который пока никак не решается.
Семашко рассказал, что между сторонами заявлены «грандиозные цели», которые не должны меняться: переход на унифицированные налоговое законодательство, единый рынок нефти и газа, создание единого парламента и правительства с рядом полномочий и прочее.
Посол отметил, что из 31 дорожной карты удалось полностью согласовать 20, остальные вопросы стороны должны успеть решить до 7 декабря (8 декабря
По словам Семашко, данный вопрос пока не решен полностью: частично удалось позиции сблизить, однако об успехе переговоров посол не рассказал, отметив лишь, что контракт на 2020 год могут подписать раньше, чем 31 декабря.
Напомним, что ранее о переговорах по цене на газ для Беларуси
В МИД Беларуси ранее подчеркнули, что программа углубления интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора, подписанного в 1999 году, однако независимые эксперты
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Беларусь и Россия по-прежнему не смогли найти компромисс в газовом вопросе. По словам посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, позиции могут сблизиться, но не сейчас.
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