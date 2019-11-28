Есть ли будущее у дизельных двигателей?

Пока автоиндустрия находится в поиске альтернативных источников энергии для работы двигателей — достаточно экономичных, но при этом мощных и эффективных, — в повседневной жизни, особенно если разговор заходит о «тяжелой» технике, по-прежнему оказывается незаменим старый добрый дизель.

Может ли дизельный транспорт соответствовать постоянно ужесточающимся стандартам относительно воздействия на окружающую среду и здоровье людей? Какие решения помогают ему в этом?

Начиная с 2025 года производители автотехники должны будут поставлять на рынок 2% грузовиков с низким уровнем вредных выбросов. Речь не только о всем знакомом диоксиде углерода (CO2), но и, в случае с дизельными двигателями, также и об оксидах азота (NOx). Актуальный экологический стандарт Евро-6 в качестве предельно допустимой нормы выбросов NOx устанавливает 80 г на 1 км. В случае коммерческого дизельного автотранспорта единственный способ достигнуть таких показателей заключается в использовании систем очистки отработавших газов. Этот шаг позволяет снизить выбросы оксидов азота на 90-95%.

Проиллюстрировать работу такой системы можно на примере Denoxtronic — системы, разработанной и производимой компанией Bosch. Работает это так: специальный измерительный модуль получает данные с блока управления двигателем (такие, как число оборотов и рабочая температура). На их основе в поток выхлопных газов вводится точно отмеренное количество специального реагента AdBlue (это не что иное, как водный раствор карбамида, или мочевины). В результате образуется аммиак, реагирующий с оксидами азота и преобразующий их в безвредные азот и водяной пар.

С 2004 года, когда было представлено первое поколение Bosch Denoxotronic, и до середины 2018 года число грузовиков, оборудованных этой системой, превысило отметку в 10 миллионов.

В Европе на законодательном уровне вводятся ограничения для движения дизельного транспорта, не соответствующего современным экологическим требованиям. В Беларуси этот вопрос тоже не оставляют без внимания, но пока что ограничение касается только автомобилей, ввозимых в страну: не ниже Евро-5. А владельцы грузовиков с двигателями Евро-6 в настоящее время могут рассчитывать на определенные преференции: так, они освобождены от уплаты утилизационного сбора.

По прогнозам Bosch, в 2030 году примерно 75% новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков все еще будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания. Поэтому работа по совершенствованию бензиновых и дизельных двигателей должна продолжаться.