ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть ли будущее у дизельных двигателей?

29.11.2019 17:30 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Пока автоиндустрия находится в поиске альтернативных источников энергии для работы двигателей — достаточно экономичных, но при этом мощных и эффективных, — в повседневной жизни, особенно если разговор заходит о «тяжелой» технике, по-прежнему оказывается незаменим старый добрый дизель.

Может ли дизельный транспорт соответствовать постоянно ужесточающимся стандартам относительно воздействия на окружающую среду и здоровье людей? Какие решения помогают ему в этом?

Начиная с 2025 года производители автотехники должны будут поставлять на рынок 2% грузовиков с низким уровнем вредных выбросов. Речь не только о всем знакомом диоксиде углерода (CO2), но и, в случае с дизельными двигателями, также и об оксидах азота (NOx). Актуальный экологический стандарт Евро-6 в качестве предельно допустимой нормы выбросов NOx устанавливает 80 г на 1 км. В случае коммерческого дизельного автотранспорта единственный способ достигнуть таких показателей заключается в использовании систем очистки отработавших газов. Этот шаг позволяет снизить выбросы оксидов азота на 90-95%.

Проиллюстрировать работу такой системы можно на примере Denoxtronic — системы, разработанной и производимой компанией Bosch. Работает это так: специальный измерительный модуль получает данные с блока управления двигателем (такие, как число оборотов и рабочая температура). На их основе в поток выхлопных газов вводится точно отмеренное количество специального реагента AdBlue (это не что иное, как водный раствор карбамида, или мочевины). В результате образуется аммиак, реагирующий с оксидами азота и преобразующий их в безвредные азот и водяной пар.

С 2004 года, когда было представлено первое поколение Bosch Denoxotronic, и до середины 2018 года число грузовиков, оборудованных этой системой, превысило отметку в 10 миллионов.

В Европе на законодательном уровне вводятся ограничения для движения дизельного транспорта, не соответствующего современным экологическим требованиям. В Беларуси этот вопрос тоже не оставляют без внимания, но пока что ограничение касается только автомобилей, ввозимых в страну: не ниже Евро-5. А владельцы грузовиков с двигателями Евро-6 в настоящее время могут рассчитывать на определенные преференции: так, они освобождены от уплаты утилизационного сбора.

По прогнозам Bosch, в 2030 году примерно 75% новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков все еще будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания. Поэтому работа по совершенствованию бензиновых и дизельных двигателей должна продолжаться.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока автоиндустрия находится в поиске альтернативных источников энергии для работы двигателей — достаточно экономичных, но при этом мощных и эффективных, — в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Держат в напряжении: Россия не спешит снижать цену на газ для Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика