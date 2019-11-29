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"Вы собираетесь вырезать просеку у водохранилища?" Почему люди недовольны ведением коммуникаций для "Новой Боровой" через Цнянку и Куропаты
29.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в сельском ДК в поселке Лесной презентовали отчет о воздействии на окружающую среду (ОВОС) кабельных линий электропередачи для очередных домов Новой Боровой. Тема была бы скучной, если бы не траектория, по которой будут копать траншею под кабели - по рекреационной зоне вдоль Цнянского водохранилища и вдоль урочища Куропаты.
"Куропаты не должны пострадать"
Представляла проект ответственная за ОВОС от института природопользования НАН РБ Наталья Томина. Обстоятельно объяснила - воздействие на окружающую среду от строительства кабельных линий протяженностью 9,3 километра будет минимально. Вода не загрязнится, мышки, белки и птицы не пострадают.
Два кабеля будут класть на глубину в 0,7 метра, диаметр труб, в которые прячут кабели, всего 16 сантиметров, сверху газоны восстановят, ландшафт не изменится. Строить будут 8 месяцев. И выбранная "трасса" кабеля оптимальна по соотношению цена строительства/воздействие на окружающую среду. Ее выбрали из 7 вариантов.
Заранее Наталья Томина объяснила защитникам Куропат: само урочище пострадать не должно. Ров под кабели пройдет в полосе отвода существующей дороги. Если вдруг при новых раскопках будет найдено что-то важное, работы остановят - их, в принципе, можно вести под наблюдением Минкульта и общественности.
- Срок работ возле Куропат - два дня, - уточнил представитель А-100. Он же добавил: Министерство культуры не возражало против реконструкции сетей.
Люди возмутились: какая реконструкция, если строят новую линию? Один из активистов объяснил: рядом есть сети, их вели к ресторану "Поедем Поедим" у урочища. Поэтому теперь это "хитро называется реконструкцией сетей".
- Вы строите новые сети под видом реконструкции?! - возмущались люди.
Где удалят деревья, не ясно
Но самую оживленную дискуссию вызвал вопрос удаления деревьев в Советском районе Минска. 24 удалят, 57 пересадят, взамен где-то в городе "Зеленстрой" высадит 240 новых деревьев.
- Охранная зона кабеля всего два метра, а не по два метра с каждой стороны, - объяснял руководитель проектов управления достроительной подготовки Анатолий Шенглер. - На два параллельных кабеля нужно три метра, никак не шесть. Да, над кабелем нельзя сажать деревья и кустарники, но он идет в основном вдоль дорог - там нет деревьев.
Это возмутило людей, хорошо знающих Цнянское водохранилище:
- Там, где у вас нарисована трасса, нет дорог! Там деревья. Получается, вы вырубите просеку у водохранилища!
"Другой маршрут был бы дороже"
Были у людей и вопросы, почему трассу не повели другим маршрутом - в обход Куропат и рекреационной зоны. Объяснения сводились к тому, что "другой маршрут был бы дороже". И длиннее на 10 километров. А этот идет по большей части вдоль дорог, с небольшим количеством "проколов" под дорогами и пешеходными зонами. Но расчетов предоставить не смогли - ОВОС касался только представленного (по мнению составителей, оптимального) маршрута.
- Чем вообще обусловлена необходимость тянуть кабель от Долгиновской? Есть подстанции гораздо ближе, - пытались выяснить представители общественности.
Люди расходились с ощущением, что главное так и осталось за кадром: каким уйдет ОВОС на госстройэкспертизу. Но Наталья Томина заверила: всем на их вопросы будет отвечено письменно, все нюансы обсуждения будут приложены к ОВОС. Так требует законодательство.
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"Вы собираетесь вырезать просеку у водохранилища?" Почему люди недовольны ведением коммуникаций для "Новой Боровой" через Цнянку и Куропаты
Сегодня в сельском ДК в поселке Лесной презентовали отчет о воздействии на окружающую среду (ОВОС) кабельных линий электропередачи для очередных домов Новой...
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