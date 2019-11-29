"Вы собираетесь вырезать просеку у водохранилища?" Почему люди недовольны ведением коммуникаций для "Новой Боровой" через Цнянку и Куропаты

Два кабеля будут класть на глубину в 0,7 метра, диаметр труб, в которые прячут кабели, всего 16 сантиметров, сверху газоны восстановят, ландшафт не изменится. Строить будут 8 месяцев. И выбранная "трасса" кабеля оптимальна по соотношению цена строительства/воздействие на окружающую среду. Ее выбрали из 7 вариантов.

Заранее Наталья Томина объяснила защитникам Куропат: само урочище пострадать не должно. Ров под кабели пройдет в полосе отвода существующей дороги. Если вдруг при новых раскопках будет найдено что-то важное, работы остановят - их, в принципе, можно вести под наблюдением Минкульта и общественности.