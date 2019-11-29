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«Прогресс неровный». Как Беларусь потратила 1,8 млрд долларов от ЕФСР

30.11.2019 07:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прогресс в реализации Беларусью реформ, для которых привлекался кредит ЕФСР, был неровным, заявил исполнительный директор Проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития Андрей Широков на полях ХIV международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.

Соглашение о предоставлении второго финансового кредита ЕФСР на сумму 2 млрд долларов семью траншами в течение 2016−2018 годов было подписано в марте 2016 года на фоне рецессии в экономике Беларуси, наблюдаемой в 2015-м — начале 2016 года в результате ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры и расширения накопленных в прошлые годы дисбалансов.

До завершения срока доступности средств финансового кредита 30 июня 2019 года Беларусь получила 6 траншей на общую сумму 1,8 млрд долларов. Программа реформ была нацелена на достижение макроэкономической стабилизации, повышение эффективности работы государственных предприятий и развитие частного сектора.

— В сфере макроэкономической стабилизации были достигнуты значительные позитивные результаты, включая существенное замедление инфляции и пополнение валовых международных резервов. В части структурных реформ наибольший прогресс был достигнут по направлению либерализации рынков, включая либерализацию цен на большинство социально значимых товаров, валютное дерегулирование и программ государственной поддержки предприятий (так называемых директивных кредитов). Реформа управления государственными предприятиями носила в период реализации кредита фрагментарный характер, нацеленный в основном на внедрение корпоративных принципов управления на отдельных госпредприятиях, — отметил Широков.

Эксперт отметил прогресс в снижении регулятивной нагрузки на частный сектор.

— Тем не менее развитие последнего стопорится сохранением преференций для государственного сектора, что ставит компании частного и государственного сектора в неравные условия, — сказал он.

В соответствии с кредитным соглашением Минфин Беларуси должен предоставить заключительный отчет об итогах реализации программы до 31 декабря 2019 года, а аудированный отчет о движении денежных средств — в первом квартале 2020 года, после чего на рассмотрение Совета Фонда будет вынесен заключительный отчет по программе.

 
 
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Реформа управления государственными предприятиями носила в период реализации кредита фрагментарный характер, нацеленный в основном на внедрение корпоративных...
 
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