Блогер получил 15 суток за репост в соцсети: суд решил, что это призыв на незаконную акцию

Источник материала: Tut.by

Суд Полоцкого района и Полоцка вынес решение по административному делу общественного активиста и блогера Александра Круткина — за репост в фейсбуке он получил 15 суток ареста. Судья посчитал, что эта запись содержала «призыв на незаконное мероприятие на Октябрьской площади в Минске», сообщает «Віцебская вясна».



Фото: страница Александра Круткина в фейсбук

Александра Круткина задержали на основании административного дела по статье 23.34 КоАП (Нарушение организации массового мероприятия).

Мужчину обвинили в том, что 12 ноября он перепостил на свою страницу в фейсбуке сообщение из группы «Еўрапейская Беларусь» о проведении предвыборного митинга на Октябрьской площади в Минске 15 ноября.

Суд увидел в этой публикации «призыв на незаконную акцию». Судья зачитал документ из материалов дела, согласно которому Мингорисполком запрещал проведение на Октябрьской площади в столице предвыборных мероприятий.

На суде выяснилось, что административное дело в отношении Круткина было заведено в Витебске и стало результатом изучения сотрудником областного УВД текстов в социальных сетях. К делу был приложен диск с изображением скриншотов со страницы блогера в фейсбуке.

Александр Круткин вину не признал. Он отметил, что не считает этот репост призывом на незаконное мероприятие в период прошедшей избирательной кампании.

Блогер получил 15 суток ареста. Он заявил, что намерен обжаловать это решение суда.