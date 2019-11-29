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Блогер получил 15 суток за репост в соцсети: суд решил, что это призыв на незаконную акцию
30.11.2019 10:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Полоцкого района и Полоцка вынес решение по административному делу общественного активиста и блогера Александра Круткина — за репост в фейсбуке он получил 15 суток ареста. Судья посчитал, что эта запись содержала «призыв на незаконное мероприятие на Октябрьской площади в Минске»,
Александра Круткина задержали на основании административного дела по статье 23.34 КоАП (Нарушение организации массового мероприятия).
Мужчину обвинили в том, что 12 ноября он перепостил на свою страницу в фейсбуке сообщение из группы «Еўрапейская Беларусь» о проведении предвыборного митинга на Октябрьской площади в Минске 15 ноября.
Суд увидел в этой публикации «призыв на незаконную акцию». Судья зачитал документ из материалов дела, согласно которому Мингорисполком запрещал проведение на Октябрьской площади в столице предвыборных мероприятий.
На суде выяснилось, что административное дело в отношении Круткина было заведено в Витебске и стало результатом изучения сотрудником областного УВД текстов в социальных сетях. К делу был приложен диск с изображением скриншотов со страницы блогера в фейсбуке.
Александр Круткин вину не признал. Он отметил, что не считает этот репост призывом на незаконное мероприятие в период прошедшей избирательной кампании.
Блогер получил 15 суток ареста. Он заявил, что намерен обжаловать это решение суда.
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Суд Полоцкого района и Полоцка вынес решение по административному делу общественного активиста и блогера из Полоцка Александра Круткина - за репост в фейсбуке он...
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