Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (25 ноября — 1 декабря 2019 года)

Лифты

Государство планирует обязать застройщиков ставить лифты в новостройках вне зависимости от этажности. Новая строительная норма уже на рассмотрении и может вступить в силу 1 марта 2020 года. По мнению профессиональных игроков рынка, это приведет к существенному подорожанию квадратного метра жилья, тогда как потребители за лифты переплачивать не хотят. О перспективах, ценах и покупательских возможностях — в интервью с представителями «Металлстройпрофиль».

Строительство

УКС Мингорисполкома снова предложил квартиры в Лошице , а УКС Заводского района - в Чижовке . «Си-трейдинг» продолжает строить дом в Копище, который чуть не снесли. В новой партии квартир цена на «однушки» выросла на 100 рублей . Кроме того, продолжаются продажи квартир в новом проекте Mod house в центре Минска. А тем временем, проект минского МФК «Фарфоровый» (который тоже сейчас строится и продается) победил в международном конкурсе архитекторов «НОПРИЗ».

Всю неделю кипели страсти на старых обсуждениях и анонсировались новые. Можно почитать репортаж из пекла общественного обсуждения по высокоплотной застройке в Октябрьском районе Минска. А во время объяснения чиновниками сноса усадеб вдоль улицы Кижеватова вызывали "скорую" и милицию. Люди недовольны и ведением коммуникаций для «Новой Боровой» через Цнянку и Куропаты.

Кстати, частный сектор на Белорусской в Минске снесут , под Ульяновской построят транспортный тоннель. А вот уплотнять поселок Сосны многоэтажками не собираются. Но хотят снести историческое здание по улице Свердлова.

Планируют уплотнять и Грушевку. Однако анонсированное общественное обсуждение по «перекройке» этой территории внезапно отменили.

Деньги

В то время, как большинство белорусов уже хорошо ориентируется в кредитах и картах рассрочки, такой финансовый инструмент как «лизинг» пока что остается не таким привычным. Тем не менее, «возвратный лизинг» позволяет в короткие сроки поменять меньшую квартиру на большую (без продажи старой), приобрести собственный дом или получить финансовые средства на свои нужды. При этом, в отличие от кредитов, лизингополучателю не понадобятся поручители или увесистые папки документов. Мы поговорили с теми, кто воспользовался «возвратным лизингом», и узнали все нюансы этого финансового механизма у представителей «Райффайзен-Лизинг».

Коммерческая недвижимость