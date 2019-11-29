Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (25 ноября — 1 декабря 2019 года)

Вторая неделя подряд проходит для вторичного рынка жилья без существенных ценовых изменений. Индекс цен на квартиры в Минске остаётся на уровне 1386 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1307 $/м2. Новостройки не растут в цене уже пятую неделю подряд, в результате чего ценовой разрыв со вторичным рынком достиг максимума с начала лета.
Загородная недвижимость
На рынке загородной недвижимости стартовал «низкий» сезон, связанный с неблагоприятными погодными условиями. С каждым месяцем желающих купить недвижимость за городом будет становиться всё меньше. И многие продавцы, глядя на эту тенденцию, решают отложить продажу до весны. Количество выставленных на продажу объектов на загородном рынке жилья снизилось на 0,8%. Октябрь стал пятым месяцем, когда отток объектов из базы превышал их приток. Всего за этот период предложение сократилось на 8,2%. Единственным сегментом, где предложение продолжает расти, являются построенные до 2000 года дома. Их в октябре стало больше на 3,6%. Также общий рост предложения наблюдался на Московском, Логойском и Раковском направлениях.
Офисная недвижимость
В 2019 году на фоне роста отдельных макроэкономических показателей рынок коммерческой недвижимости, и в большей степени офисов, шел вверх. Спрос превышал предложение, арендные ставки росли, вакантность помещений достигла почти нулевой отметки, а основными арендаторами оставались IT-компании, которые развязывали руки арендодателям. 22 ноября в Минске прошел II Белорусский форум девелоперов, на котором всесторонне обсуждались тенденции рынка коммерческой недвижимости и перспективы его развития.
Лифты
Государство планирует обязать застройщиков ставить лифты в новостройках вне зависимости от этажности. Новая строительная норма уже на рассмотрении и может вступить в силу 1 марта 2020 года. По мнению профессиональных игроков рынка, это приведет к существенному подорожанию квадратного метра жилья, тогда как потребители за лифты переплачивать не хотят. О перспективах, ценах и покупательских возможностях — в интервью с представителями «Металлстройпрофиль».
Строительство
УКС Мингорисполкома снова предложил квартиры в Лошице, а УКС Заводского района - в Чижовке. «Си-трейдинг» продолжает строить дом в Копище, который чуть не снесли. В новой партии квартир цена на «однушки» выросла на 100 рублей. Кроме того, продолжаются продажи квартир в новом проекте Mod house в центре Минска. А тем временем, проект минского МФК «Фарфоровый» (который тоже сейчас строится и продается) победил в международном конкурсе архитекторов «НОПРИЗ».
Всю неделю кипели страсти на старых обсуждениях и анонсировались новые. Можно почитать репортаж из пекла общественного обсуждения по высокоплотной застройке в Октябрьском районе Минска. А во время объяснения чиновниками сноса усадеб вдоль улицы Кижеватова вызывали "скорую" и милицию. Люди недовольны и ведением коммуникаций для «Новой Боровой» через Цнянку и Куропаты.
В то время, как большинство белорусов уже хорошо ориентируется в кредитах и картах рассрочки, такой финансовый инструмент как «лизинг» пока что остается не таким привычным. Тем не менее, «возвратный лизинг» позволяет в короткие сроки поменять меньшую квартиру на большую (без продажи старой), приобрести собственный дом или получить финансовые средства на свои нужды. При этом, в отличие от кредитов, лизингополучателю не понадобятся поручители или увесистые папки документов. Мы поговорили с теми, кто воспользовался «возвратным лизингом», и узнали все нюансы этого финансового механизма у представителей «Райффайзен-Лизинг».
Коммерческая недвижимость
Позволить себе сделать большую гардеробную в квартире может не каждый, а хранить велосипеды, коляски и шины где-то нужно. Да и при переезде тоже непонятно, куда девать мебель и часть вещей. Решение таких проблем — система безопасных складов для хранения вещей. Но есть ли она в Беларуси? Мы поговорили с создателем такого сервиса в Минске и узнали все о ценах, перспективах и безопасности.
Только два изолированных помещения может предложить представителям бизнеса комитет государственного имущества Мингорисполкома до конца года. Расположена недвижимость в Советском и Заводском районах. Начальная цена снижена на 20%.
На месте бывшего полиграфкомбината на площади Я. Коласа в Минске может появиться многофункциональный комплекс.
Разрабатывается концепция реконструкции кинотеатра «Москва». Недавно на заседании городского архитектурного совета рассмотрели предварительное проектное решение. После преобразований в здании добавится залов, а фасад обновят.
Круглосуточный BIGZZ открывается на проспекте Дзержинского, а вот «Корона» уходит из ТЦ «Европа».
Риэлтерский бизнес
6 декабря в Минске в большом зале отеля «Юбилейный» состоится финальное мероприятие года для руководителей и собственников риэлтерских организаций Беларуси — Форум директоров белорусских агентств недвижимости 2019. Тема Форума — Обсуждение проблем на рынке риэлтерских услуг и путей их решения. На Форум приглашаются все руководители, заместители, учредители риэлтерских организаций Беларуси вне зависимости от участия в профессиональных сообществах.
Жилье и инфраструктура
В октябре текущего года потребительский кооператив «Жилищный баланс» приобрел для своих членов 15 квартир. Об этом сообщили Realt.by в кооперативе. Напомним, в прошлом году деятельность ПК «Жилищный баланс» обсуждалась на Realt.by в ходе круглого стола. Государство пока не определилось, как относится к новому виду решения жилищного вопроса.
Ремонт
Согласно «Википедии», евроремонт — капитальный ремонт, выполненный с применением современных материалов и по европейским стандартам. Появился этот термин в 1990-е годы, когда в странах СНГ стали доступны импортные стройматериалы. Все начали делать косметическую отделку квартиры, когда все «как в Европе». Добрая часть этих людей, так и не посетивших территорию ЕС, думали, что в Европе принято делать «изящные» арки, тыкать повсеместно точечную подсветку, бездумно сносить стены и устанавливать джакузи в «хрущевках«. Мы поговорили с дизайнерами о том, что есть настоящий «евроремонт», а также с риэлтерами, насколько уместно этот термин применять в объявлениях.
До Нового года осталось чуть больше месяца, за окном падает снег, и уже пора подумать, где хочется отпраздновать этот волшебный праздник. Для тех, кто планирует снять квартиру на новогодние праздники, мы сделали подборку уютных, но особенных апартаментов в Минске.