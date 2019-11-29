ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отвзяка дорожного сбора от техосмотра: дата нововведения неизвестна

30.11.2019 14:05 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В Министерстве финансов не отступают от темы дорожного сбора: в ведомстве по-прежнему настаивают на отвязке сбора от техосмотра либо включении стоимости сбора в цену топлива.

Как отметил министр финансов Максим Ермолович, уже подготовлен проект указа, упрощающего порядок взимания дорожного сбора и предполагающего усиление контроля за его выплатой гражданами. При этом в Минфине предлагают отвязать сбор от процедуры прохождения техосмотра авто и стимулировать автовладельцев на выплату сбора на длительные сроки. Предполагается, что усиление контроля за уплатой сбора будет способствовать увеличению объемов поступления денежных средств в бюджет. Делать это будут автоматически, что снимает с государства риск существенных затрат.

Министр также отметил, что в правительстве предложение поддерживают, однако пока идет обсуждение законопроекта, взвешиваются его плюсы и недоработки.

Одна из альтернатив по выплате дорожного сбора - включение его стоимости в цену топлива в Беларуси. 

«Фактически это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке. Здесь есть свои преимущества и недостатки - с одной стороны, существенно упрощает порядок уплаты сбора, но мы понимаем, что конечным плательщиком становится все население. А так как стоимость топлива имеет корреляцию с общестрановыми затратами, это неизменно отразится на общих ценах в экономике, в том числе и на самые массовые продукты», - цитирует Ермоловича БЕЛТА.

Когда могут принять законопроект, министр не ответил, сообщив лишь, что жестких временных рамок чиновники не ставят. 

Напомним, что в конце сентября этого года стало известно о начале подготовки законопроекта, согласно которому в Беларуси отвяжут дорожный сбор от техосмотра. Проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети» предусматривает отвязку уплаты госпошлины физлицами от прохождения техосмотра транспортных средств и ее взимание в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. Тогда сообщалось, что введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.

В августе в ГАИ рассказали, что в Беларуси планируют ввести фотофиксацию отсутствия техосмотра, для чего разрабывается законодательная база и технические средства.
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве финансов не отступают от темы дорожного сбора: в ведомстве по-прежнему настаивают на отвязке сбора от техосмотра либо включении стоимости сбора в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Блогер получил 15 суток за репост в соцсети: суд решил, что это призыв на незаконную акцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика