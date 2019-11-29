Отвзяка дорожного сбора от техосмотра: дата нововведения неизвестна

В Министерстве финансов не отступают от темы дорожного сбора: в ведомстве по-прежнему настаивают на отвязке сбора от техосмотра либо включении стоимости сбора в цену топлива.

Как отметил министр финансов Максим Ермолович, уже подготовлен проект указа, упрощающего порядок взимания дорожного сбора и предполагающего усиление контроля за его выплатой гражданами. При этом в Минфине предлагают отвязать сбор от процедуры прохождения техосмотра авто и стимулировать автовладельцев на выплату сбора на длительные сроки. Предполагается, что усиление контроля за уплатой сбора будет способствовать увеличению объемов поступления денежных средств в бюджет. Делать это будут автоматически, что снимает с государства риск существенных затрат.

Министр также отметил, что в правительстве предложение поддерживают, однако пока идет обсуждение законопроекта, взвешиваются его плюсы и недоработки.

Одна из альтернатив по выплате дорожного сбора - включение его стоимости в цену топлива в Беларуси.

«Фактически это повышение ставок акцизов и повышение цен на топливо на внутреннем рынке. Здесь есть свои преимущества и недостатки - с одной стороны, существенно упрощает порядок уплаты сбора, но мы понимаем, что конечным плательщиком становится все население. А так как стоимость топлива имеет корреляцию с общестрановыми затратами, это неизменно отразится на общих ценах в экономике, в том числе и на самые массовые продукты», - цитирует Ермоловича БЕЛТА .

Когда могут принять законопроект, министр не ответил, сообщив лишь, что жестких временных рамок чиновники не ставят.

Напомним, что в конце сентября этого года стало известно о начале подготовки законопроекта, согласно которому в Беларуси отвяжут дорожный сбор от техосмотра. Проект указа «О плате за пользование автомобильными дорогами и отдельными элементами улично-дорожной сети» предусматривает отвязку уплаты госпошлины физлицами от прохождения техосмотра транспортных средств и ее взимание в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. Тогда сообщалось, что введение в действие нового порядка предусматривается не ранее 1 января 2020 года.