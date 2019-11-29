За завод железобетонных изделий в Орше просили 12 базовых, а продали за 100 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В Орше за 201 тысячу рублей продали комплекс строений завода железобетонных изделий, сообщает Комитет государственного имущества Витебского облисполкома.

Комплекс завода ЖБИ не использовался с июля 2016 года после начала банкротства унитарного предприятия "Оршанский завод ЖБИ".

Неиспользуемые здания пытались продать шесть раз. В марте 2019 года был первый аукцион. Оценочная стоимость составляла более 2 млн рублей, но покупателей на такую цену не нашлось. Затем цену постепенно снижали. 28 ноября завод ЖБИ выставили на продажу за 12 базовых величин. Было три покупателя. В ходе торгов цена увеличилась комплекс зданий завода продали за 201 тысячу рублей обществу с ограниченной ответственностью из Болбасово. Новому собственнику в аренду на 62 года выделяется земельный участок площадью 4,5 га.

В состав проданного комплекса завода входит здание административно-бытовой корпуса, здание формовочного цеха, здание арматурного цеха, бетонно-смесительный участок, здание проходной, емкости для хранения цемента, силосы для цемента, склад цемента, склад заполнителей, подкрановые пути, три пропарочные камеры, а также сети (электрическая, водопроводная, канализационная и ливневая).