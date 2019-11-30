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Премьер здравого смысла. Сергею Румасу - 50

01.12.2019 08:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Его именем назвали половину белорусской экономики (не той, «уникальной», а нормальной). Ему подкидывают самые зубодробительные задачки — от спасения модернизированной деревообработки до согласования в пожарном режиме весьма чувствительных и без преувеличения судьбоносных для страны документов. 1 декабря исполняется 50 лет премьер-министру Беларуси, завсегдатаю наших топов и самых красивых, и самых умных, теннисисту, охотнику, футбольному болельщику, главе большой и весьма симпатичной семьи Сергею Румасу.


Румас родился в 1969 году в Гомеле. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище и Академию управления при Кабинете министров. Кандидат экономических наук. Начинал карьеру со скромных должностей в Нацбанке и комбанках. В 1995 году стал директором одного из филиалов Беларусбанка, позже вырос до первого зампреда правления крупнейшего белорусского банка. С 2005-го по 2010 год возглавлял второй по величине госбанк страны — Белагропромбанк.

28 декабря 2010 года Румас назначен на пост вице-премьера, куратора экономических вопросов. Девять лет прошло, но многие помнят — еще хвастает официальная пресса прелестями белорусской модели, доказавшей свою эффективность, но наличие навеса очевидно. Держать рубль больше не возможно, девальвация будет — эксперты спорят только о ее масштабах. Год сумасшедшего давления на правительство и бесконечное затягивание давно очевидного экономическому блоку решения заканчивается выходом на единый курс только во второй половине октября. Рубль девальвировался трехкратно. Чего это стоило правительству, остается только гадать, даже спустя годы ни тогдашний премьер Михаил Мясникович, ни Румас на эту тему говорят скупо. В ноябре президент публично раскритиковал «экономику Мясниковича-Румаса», но становится очевидно — у экономики «Ткачева-Прокоповича» будущего больше нет.


После непростых двух лет с комплиментами от главы государства Сергей Румас уходит в более привычную для себя банковскую сферу, возглавив Банк развития. Хозяйство, кстати, весьма непростое. Возвращать к жизни десяток проблемных предприятий и пытаться «отбить» вложенные в модернизацию деревообработки миллиарды — тоже задачка со звездочкой.

А в августе 2018-го случилось второе пришествие (Сергея Румаса в правительство). Итоги первого года недавно мы подвели, а впереди еще весьма непростой экзамен российско-белорусскими «дорожными картами» и будущим страны. Та еще задачка — где суверенитет и новые возможности для экспортеров, газ и нефть, маневры и потери. Где победа будет не очевидна многим, а провал — фантастически дорого обойдется всем.


Впрочем, Румас — прагматик и оптимист. И один из немногих, кому не боязно доверять сыграть эту партию. Козырных карт, Сергей Николаевич.

 
Теги: Гомель
 
 
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1 декабря исполняется 50 лет премьер-министру Беларуси, завсегдатаю наших топов и самых красивых, и самых умных, теннисисту, охотнику, футбольному болельщику, главе...
 
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