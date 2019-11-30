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Топливо на АЗС в Беларуси с 1 декабря подорожало на 1 копейку
01.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Цена топлива составляет:
Розничные цены на автомобильное топливо изменяются с учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10% по отношению к октябрю текущего года).
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> Розничные цены на автомобильное топливо с 1 декабря увеличиваются на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна «Белнефтехим». Цена топлива...
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