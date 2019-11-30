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Топливо на АЗС в Беларуси с 1 декабря подорожало на 1 копейку

01.12.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Топливо на АЗС в Беларуси с 1 декабря подорожало на 1 копейку
Розничные цены на автомобильное топливо с 1 декабря увеличиваются на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна «Белнефтехим».

Цена топлива составляет:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,60 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,70 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро – 1,92 руб.,
  • ДТ – 1,70 руб.

Розничные цены на автомобильное топливо изменяются с учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10% по отношению к октябрю текущего года).

 
 
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> Розничные цены на автомобильное топливо с 1 декабря увеличиваются на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна «Белнефтехим». Цена топлива...
 
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